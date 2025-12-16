Asesinan a exfuncionario de Seguridad Pública en Colima

El asesinato del exfuncionario de Seguridad de Colima ocurrió en una de las avenidas más transitadas de Colima

La tarde de ayer fue asesinado Efraín Medina Valenzuela, exdirector de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno del Estado y ex asesor en materia de seguridad del Ejecutivo Estatal, José Ignacio Peralta Sánchez (2016-2021).

¿Cómo ocurrió el ataque contra el exfuncionario de seguridad?

De acuerdo a la versión oficial, el asesinato exfuncionario de seguridad pública del Estado ocurrió cuando fue acribillado, junto a otra persona, cuando circulaba por una de las avenidas más concurridas y que une la zona metropolitana de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.

De acuerdo con el reporte recibido a través del servicio de emergencias 911, dos personas que viajaban a bordo de un vehículo fueron agredidas por disparos de arma de fuego cuando circulaban a la altura de la intersección de la calle República de Cuba y la avenida Tecnológico, en la colonia Francisco Hernández Espinoza, en el municipio villalvarense, límites con la capital del estado.

En este ataque directo en contra del exdirector de Inteligencia de Seguridad Pública del Estado, también resulto herida una persona del sexo femenino que acompañaba a Medina Valenzuela.

¿Qué informó la Fiscalía tras los hechos?

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por este homicidio del ex asesor en materia de seguridad, y homicidio en grado de tentativa de otra persona, por hechos ocurridos en el municipio de Villa de Álvarez.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Investigación se trasladaron de inmediato al sitio para realizar las primeras indagatorias, con el apoyo de personal de servicios periciales para el procesamiento de la escena.

La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos, hacer cumplir la ley y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Es de señalar que hace algunos meses, Efraín Medina Valenzuela ya había sido objeto de un atentado en contra de su vida, resultando en esa ocasión con una herida de bala, logrando salvar la vida.

Hubo un segundo atentado

Es de mencionar que el pasado 9 de diciembre, fue atacado a balazos Héctor Morentin Rodríguez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Colima, logrando salvar la vida al repeler la agresión, pero resultando con heridas de bala.

La dependencia precisó que el funcionario recibió varios impactos de arma de fuego cuando circulaba en una camioneta blanca de la institución cuando se dirigía a su jornada laboral por el Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado, que es una de las vías rápidas y más transitadas de la capital colimense.

ahz.