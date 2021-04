Disminuyen contagios de COVID-19 en el país: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que hay una tendencia la baja en los contagios de COVID- 19 en todo el país y no hay indicios de que pueda registrarse una tercera ola de transmisión, aunque insistió que nadie debe confiarse, por lo que debemos seguir cuidándonos.

Dijo que en otros países en los que se pensó que la pandemia ya estaba terminada se confiaron y ahora enfrentan una nueva ola de contagios, por lo que invitó a todos no descuidarse.

“Afortunadamente hay menos contagios, o sea , no hay tendencia a la alza que nos pueda representar que vaya haber una tercera ola, toco madera y convoco y llamo de manera respetuosa a todos a no confiarnos, a seguirnos cuidando, porque eso es lo más importante”

Exhortó a los adultos mayores que faltan de vacunarse a acudir a los lugares que les correspondan, dijo que esta semana concluye la vacunación a todos los adultos mayores del país como se había planeado, pero la próxima semana habrá una última etapa de vacunación para los que no lo han hecho, no hay riesgos ni efectos graves de la vacuna, les aseguró.

El Presidente de la República, señalo que México ha recibido 22 millones de vacunas y se han aplicado ya 15 millones de dosis, que estamos en el lugar número 12 de los países con mayor vacunación respecto al número de habitantes.

Además, dijo que México rechazó el ofrecimiento que le había hecho el gobierno de la India para dotar de más vacunas Astra Zeneca a nuestro país, como una forma de solidaridad hacia el pueblo indio ya que en estos momento sufre una severa crisis de contagios y muertos, y ahora ellos necesitan más los antídotos.

Y hablando de vacunas, López Obrador descalificó las protestas de los médicos y enfermeras del sector privado que insisten en que no han sido vacunados, eso es “politiquerìa”, es falso, pues ya se han aplicado las dosis a todos los que atienden a pacientes covid en el sector privado, aseguró.

“Hay mucha manipulación, en eso de que no hemos querido vacunar a los médicos del sector privado, no es cierto, eso no es cierto, es falso, eso es politiquería, pues como hay un proceso electoral, hay campañas se aprovecha para distorsionar las cosas. Todos los médicos, enfermeras y los trabajadores de la salud de los hospitales privados que atendieron y siguen atendiendo Covid, han sido vacunados”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que así como se vacunó a los maestros de escuelas públicas y privadas se hizo lo mismo con los médicos y enfermeras de ambos sectores, los demás es falso.