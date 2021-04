Cuestiona el presidente Andrés Manuel López Obrador, los motivos por los cuales el personal médico del sector privado, insiste en realizar manifestaciones para exigir la vacuna contra el COVID-19.

Ante los primeros amparos concedidos a médicos para que les fuera aplicada la dosis, en la mañanera el primer mandatario cuestionó si esto es justo y moral, además que destacó que en las marchas del personal de salud, no acude un número grande de inconformes.

“Con toda la propaganda de la prensa fifí y los medios conservadores a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles, ayer convocaron a una manifestación así, no reunieron gente y no es que este yo en contra de ellos, es que no es justo el querer decir, 'a mí me vacunas', no… si no te corresponde… no”.

López Obrador insistió que detrás de estas movilizaciones pueden existir intereses ante la temporada electoral que se está viviendo.

“Ah si no, como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación, voy al Reforma, voy al Universal, voy a los programas de radio, qué barbaridad, cómo no van a vacunar a los médicos, pues tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables. Claro que los médicos que están atendiendo a enfermos COVID hay que vacunarlos, esos fueron los primeros y los vamos a seguir vacunando y se está haciendo una revisión sobre eso”.

Así mismo señaló que jueces estén dando dichos amparos de manera expedita y es que dijo, que ello ocurre con la finalidad de afectar a esta administración.

Por cierto que el jefe del Ejecutivo Federal, enfatizó que se tienen las vacunas necesarias para los trabajadores de la salud y las de la tercera edad, tras anunciar la llegada de un millón de vacunas SinoVac y Pfizer.

Mencionó que con esto se podrá cubrir el cuadro de segundas dosis de las personas de tercera edad, médicos faltantes y comenzará la vacunación a quienes tienen entre 50 a 59 años.