El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca es muy confiable, prueba de ello es que a él le aplicarán una dosis de este antígeno que, incluso, es envasada en México.

Sostuvo que las reacciones son mínimas igual que con todas las vacunas, que “no pasa de un poco de calentura y ya, pero no pasa a mayores, porque parece que hay una campaña en su contra, pero la verdad se trata de un medicamento muy confiable.

Si me corresponde la AstraZeneca y además como hay una campaña en contra, pues ya se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, son mínimos para el beneficio que causa. Y como fue la que se aplicó aquí en la delegación Cuauhtémoc, pues es la que yo me voy a poner”.

Se le preguntó si acudirá a un centro de vacunación o le aplicarán la dosis en Palacio Nacional, López Obrador dijo que aún no lo decide, pero lo importante es hacer un llamado a que la gente confíe en esta vacuna.

“Nada más es que no sé si vaya a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está demás decir que hace falta la vacunación, que nos protege, que no hay que tener temor, no se ha registrado ningún caso grave de reacción a la vacuna”.

De hecho, dijo que sostendrá una reunión privada con su Gabinete de Salud para reforzar el Plan Nacional de Vacunación y reiteró que este mes de abril se vacunará a todos los adultos mayores de 60 años de todo el país, al menos en una primera dosis y pidió paciencia a los médicos del sector privado que aún no han sido vacunados pues se protegerá a todos los mexicanos

Casi al final de la conferencia de prensa, se hizo un enlace en vivo hasta el Aeropuerto para observar la llegada de nuevas vacunas al país, se trata de 487 mil 500 dosis de la farmacéutica Pfizer.