La próxima semana me vacuno contra COVID-19: AMLO

Será la próxima semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba la vacuna en contra del Covid-19, así lo anunció el Primer Mandatario en la mañanera de este miércoles.

Desde Palacio Nacional informó que ya se realizó los análisis que le recomendaron los especialistas, tras haber padecido Coronavirus, y con los cuáles sabrá el número de anticuerpos que tiene en su organismo, a pesar de ello insistió, le recomendaron aplicarse la vacuna que dijo, será algo que no convertirá en espectáculo.

“Decirles que me recomiendan los médicos, que me vacune… me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar

-Dónde?

-No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a dónde me corresponde y me voy a vacunar… me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo, no hay problema tengo anticuerpos pero recomiendan que sí, me debo vacunar”.

Y enfatizó, se continuará con el proceso de vacunación en el país para que a finales de abril se cumpla el objetivo de haber vacunado a las personas de la tercera edad. Por cierto que cuestionado sobre las más de 200 mil muertes ocurridas en México por el Covid-19, evitó responder a la posibilidad de cambiar la estrategia y simplemente afirmó que su gobierno no está ocultando información como aseveran personajes como el ex presidente, Felipe Calderón.

“Es que se ha informado bastante y nosotros no ocultamos nada, hemos hecho todo lo que hemos podido realizar, yo diría que ha habido una entrega total, se ha actuado no sólo como buenos servidores públicos sino de buen corazón, con mística, para enfrentar la pandemia, para evitar los fallecimientos, hemos trabajado día y noche y estamos hablando de muchos trabajadores de la salud”.

Y es que reiteró, es temporada de zopilotes por lo que sus adversarios son capaces de valerse de todo y magnifican todo lo que pueda perjudicar a su gobierno ante el combate que se mantiene contra la corrupción y utilizan achichincles como intelectuales orgánicos y a la propia prensa.