Llama AMLO a no relajar medidas sanitarias en vacaciones de Semana Santa

El presidente López Obrador hizo un llamado a la población a no relajar las medidas sanitarias con motivo de la Semana Santa, de hecho, recomendó cuidarse más en esta temporada de vacacional, sobre todo a los adultos mayores les pidió procurar no enfermarse y vacunarse para estar más protegidos.

Dijo que si bien ya hay una disminución de contagios y muertes, la pandemia sigue por lo que no hay que bajar la guardia. Incluso, pidió que la gente haga conciencia que el Covid19 no solo puede producir la muerte, sino que deja profundas secuelas en quienes lo han padecido.

“Es cosa de tomar conciencia la pandemia continúa desgraciadamente, está bajando el número de contagios pero hay pandemia y hay que procurar no enfermarnos hasta tener la vacuna que nos proteja. Es que el que sale de la pandemia pude padecer secuelas”-

Aprovecho también para agradecer al presidente Biden el envío a México de vacunas AstraZeneca, será un total de 2.7 millones y este domingo arribaron un millón y medio de dosis a nuestro país mismas que se usarán de inmediato, esta misma semana.

En la conferencia de prensa mañanera, le preguntaron si ya le toca vacunarse, pues esta semana la vacunación será en la alcaldía Cuauhtémoc donde está Palacio Nacional, dijo que si le corresponde que se la apliquen ya, pero esperará unos días hasta que concluyan los estudios que le ordenaron los médicos que lo atendieron cuando se infectó del COVID-19.

“Voy a practicarme unos estudios en estos días, porque los médicos que me atendieron cuando padecí del Covid me recomendaron que me esperara para la vacuna, porque tenía yo antecuerpos suficientes y aunque ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos me recomienden, ya me va a tocar, esta semana está programada la Cuauhtémoc y ya estoy domiciliado aquí en Palacio Nacional”.

López Obrador confirmó que a partir de este fin de semana suspenderá sus actos públicos por los estados de la República por la veda electoral.

Sin embargo, advirtió que hará visitas sorpresa de supervisión de obras sin avisarles a los gobernadores.