Nieto Castillo acude a San Lázaro por el caso del gobernador de Tamaulipas

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, acudió este martes a la Cámara de Diputados, estuvo 30 minutos y se fue.

No dijo nada a los legisladores de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que lo habían citado para hablar de la investigación al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El funcionario asistió al recinto de San Lázaro para cumplir con el citatorio de los diputados, pero en reunión privada les explicó que no puede hacer pública ninguna información del expediente porque se violaría el debido proceso.

Y es que la UIF aportó elementos a la Fiscalía General de República para acusar al gobernador tamaulipeco por su probable responsabilidad en delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el líder morenista, Ignacio Mier Velazco, dijo que Nieto Castillo fue citado a una reunión de trabajo en aras de fortalecer la transparencia dado que el tema del mandatario panista había generado gran expectación e interés nacional, pero les dejó claro que este y todos los procesos deben guardar sigilo, absoluta secrecía.

“Nosotros le agradecemos al docto Santiago Nieto que haya acudió a esta reunión de trabajo convocada por la Comisión de Transparencia, él en un acto de colaboración de poderes acudió y manifestó que no puede en este momento emitir ninguna información porque se puede violentar el sigilo y el debido proceso y esto puede ser utilizado en favor de esta persona que puede alegar que se violentó algún derecho”.

El también coordinador de los diputados de Morena, dijo que se buscaba una amplia trasparencia en este caso para demostrar que no se oculta nada, ni se trata de una persecución política, como asegura el gobernador García Cabeza de Vaca.

“No se está ocultando nada, sino que obedece a reservar esta información que la carpeta obliga, no haya persecución política, pero en este momento no pueden dar información porque, repito, se violentarían los derechos de esta persona. Pero están sutil la línea ente lo jurídico y lo político, que no podemos permitir que nos ganen nuestros ímpetus políticos sobre los preceptos jurídicos”.

A esta breve reunión con los legisladores, acudió también el titular de la unidad anti-lavado de dinero de la FGR, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, quien junto con otros funcionarios presentó la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas el mes pasado.