Avala Senado Ley Eléctrica de AMLO

En el Senado, en medio de una guerra de acusaciones desde “traidores a la patria” hasta “ignorantes” e “irresponsables”, transitó esta noche la aprobación en lo general de la Reforma de la Industria Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió con carácter de preferente al Congreso de la Unión.

Con 68 votos a favor de Morena, PT y PES y 58 en contra del PRI, PAN, PRD, MC, y Verde se avaló la legislación mientras que los senadores de oposición insistieron en que para México se avecina energía cara y sucia.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu anticipó la lluvia de amparos internacionales que se avecinan por esta reforma que lastimará severamente las inversiones en este sector. Además, de que representa un paso franco al pasado y un tiro de gracia al desarrollo sostenible, pues las indemnizaciones por la cancelación de contratos superarán los 20 mil millones de dólares.

El senador Emilio Álvarez Icaza sentenció que el presidente López Obrador pasará a la historia como un mandatario irresponsable con las generaciones futuras.

Los senadores Nancy de la Sierra del PT y German Martínez de Morena también votaron en contra de la reforma.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseveró que la reforma traerá muchas repercusiones en varias áreas del desarrollo nacional.

Afirmó que con ésta se da a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el carácter de monopolio, lo que contraviene la Constitución Política.

“Por ello ese trato preferente a un competidor en un mercado en libre competencia, por su participación en un mercado distinto, sin duda, constituye una práctica monopólica que está sancionada por la Constitución”, indicó.

La priísta Beatriz Paredes insistió sobre la gravedad de que Morena se haya negado a un ejercicio de Parlamento Abierto, para analizar y hacer perfectible la reforma.

Alejandra Reynoso, senadora del PAN, criticó que el objetivo de Morena sea vulnerar la libre competencia.

En tono irónico dijo: “¡Bravo, Morena!, lo están haciendo muy bien”. Porque no fue suficiente el no escuchar a la sociedad, porque para ustedes mayoría no es suficiente y no entienden la democracia participativa a través del Parlamento Abierto, porque no quisieron escuchar a la academia, porque no quisieron escuchar a los especialistas, porque no quieren escuchar a México. Para ustedes lo único importante es escuchar a su patrón, que despacha desde Palacio Nacional y que ahorita está jugando beisbol”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió la reforma y afirmó que es constitucional.

“La iniciativa preferente que envió el presidente de la República, que propone reformar y adicionar a la Ley de la Industria Eléctrica Nacional es constitucional, porque prioriza el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión y de distribución de energía eléctrica”, indicó.

En suma, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tiene como propósito único aumentar la participación de la CFE en el mercado de generación eléctrica.

La reforma modifica el orden en que se despacha la energía eléctrica, para utilizar primero la producida por las hidroeléctricas y las centrales propiedad de CFE, que en su mayoría funcionan a base de combustibles fósiles.

La energía generada por plantas renovables (eólica y solar) propiedad de compañías privadas, quedará hasta el final a pesar de su menor costo, igual que las de ciclo combinado.

Se excluye a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de su obligación de recurrir a las subastas eléctricas, para contratar nueva energía eléctrica.

También, se modifica la forma en que se otorgan los Certificados de Energías Limpias (CEL) y hace legal la revocación de permisos de autoabasto.

La LIE incluye todos los cambios impulsados desde hace un año por la Secretaría de Energía y por los reguladores del sector mediante políticas y acuerdos.

Pero, que hasta ahora no han sido puestos en marcha debido a una serie de amparos ganados por compañías privadas y organizaciones ambientalistas y por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

El proyecto de decreto se envía al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.