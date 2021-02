Los funcionarios de la Fiscalía General de la República, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, Karina Jazmín Durán Martínez y Elizabeth Alcantar Cruz, pospusieron para este viernes a las diez de la mañana su ratificación de la solicitud de desafuero que presentaron el martes pasado en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Estos servidores públicos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de la Moneda, estaban citados para este jueves al mediodía para ratificar su petición para desaforar al gobernador panista de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

No se dieron detalles sobre el motivo de la prórroga del trámite, solo que los agentes anti lavado de dinero de la FGR decidieron acudir a la Secretaría General de la Cámara de Diputados hasta este viernes, para confirmar su demanda contra García Cabeza de Vaca, quien ha dicho que esta intentona de desaforarlo se basa en una persecución política ordenada desde Palacio Nacional.

Denuncia que ya fue rechazada por el presidente López Obrador, quien negó tajante que desde Palacio Nacional haya persecución política contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al sostener que el gobierno federal no tiene un doble discurso, ni es hipócrita, como otras administraciones y que será la Cámara de Diputados, y no el Ejecutivo, la que definirá el desafuero o no del gobernador tamaulipeco.