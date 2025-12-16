Sentencian a “El Patrón” a 14 años por atentado contra Ciro Gómez Leyva

Se han condenado a 13 personas por el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva

Después de una audiencia de 52 minutos, el juez federal con sede en el Reclusorio Norte, Edmundo Perusquía, sentenció a Armando Escárcega Valdez, alias “El patrón”, a 14 años de prisión por asociación delictuosa agravada y homicidio calificado en grado de tentativa en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, así como el pago de una multa de 45 mil 896 pesos.

Armando Escárcega Valdez, “El Patrón”, fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra. Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2025

¿Qué se dijo durante la audiencia contra “El Patrón”?

Durante la audiencia, “El patrón” confesó que fue el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el autor intelectual del atentado en contra del comunicador, aunque al término de la misma y a la salida de los juzgados federales, su abogado David Hernández refirió lo contrario

“Bueno, el aceptar un procedimiento abreviado es aceptar la responsabilidad en los hechos, no aceptar que los hechos son ciertos o no, nos conviene aceptar una reducción con una aceptación de responsabilidad, no así manifestar que todos los hechos que dice la fiscalía son ciertos o probados”. — David Hernández

"El patrón" fue señalado como autor intelectual del intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leyva Ampliar

¿Cuántas sentencias se han dictado por el atentado?

En tanto, el abogado de Ciro Gómez Leyva, Javier Esquinca, dijo que después de 13 personas sentenciadas por el atentado se cierra un ciclo.

“El día de hoy se cierra un ciclo de manera parcial, porque ya se logra el día de hoy una sentencia condenatoria en contra del autor intelectual, el que instruyó a los autores materiales para que participaran en el atentado. Con la sentencia condenatoria de hoy se tienen ya 13 sentencias condenatorias. Es importante reconocer también el papel y el trabajo que ha realizado la Fiscalía, particularmente el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo”. — Javier Esquinca

Sin embargo, durante la audiencia el Ministerio Público de la Federación informó que “El Patrón” está al frente de una célula delictiva que está relacionada con delitos como homicidios, tráfico de armas y distribución y venta de drogas como cocaína, fentanilo y marihuana.

