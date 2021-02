La lideresa de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, demandó que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría de Superior de la Federación (ASF) cite a comparecer al auditor David Colmenares Páramo, para que explique a los legisladores de San Lázaro, las supuestas imprecisiones en que incurrieron en el cálculo de gasto por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Resaltó que nunca había ocurrido una “falla” de este tipo, por eso llama la atención que después de que el Ejecutivo se quejó de los resultados, horas después salgan con que efectivamente hay imprecisiones.

La legisladora del PRD, por Jalisco dijo que, si en todo caso hubiera algún error en los resultados de la auditoría al primer año de gobierno del presidente López Obrador, la instancia encargada de hacer la aclaración es la Unidad de Evaluación y Control, que es como una especie de contraloría la propia ASF.

Po ello, es urgente que el titular de la Auditoría comparezca ante la Comisión de Vigilancia.

“Me parece que la Comisión de Vigilancia está obligada a llamar al auditor y a la persona que dio la declaración el día de ayer, porque me parece que no tiene las facultades para hacerlo, no puede hablar por la Cámara de Diputados”.

Es más, Verónica Juárez, exigió al presidente López Obrador no amedrentar a la ASF y permitir a la Cámara de Diputados hacer su trabajo de revisar el gasto del Ejecutivo que es una de las facultades exclusivas que tienen los legisladores de san Lázaro a través de la ASF.

“El presidente de la República debe respetar a los órganos autónomos y al Poder Legislativo y en este caso a la Cámara de Diputados, y que él también asuma su responsabilidad. Si hay anomalías y si considera que lo que ha presentado la Auditoría no corresponde, pues que presente las pruebas necesarias para hacer las subsanaciones correspondientes. Y de las mañaneras el presidente debe hacer de ellas un instrumento de información, pero no de amenaza, de presión y hasta de chantajes”.

La diputada Verónica Juárez lamentó que en este gobierno los órganos autónomos pierdan sus facultades y los que se resisten son amenazados con su desaparición.