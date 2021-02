Presidentes de Argentina y México piden no acaparamiento de vacunas

Tras una ceremonia de recepción al presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde se olvidaron por un momento de la sana distancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró el llamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a no ser florero e intervenir lo antes posible pues destacó, diez tienen el acceso al 80% de las vacunas.

“Se creó un mecanismo en la ONU pero no está funcionando, porque de 80 países, que cuentan con la vacuna, diez están concentrando, el 80% y el 70 restante donde estamos nosotros tenemos el 20% pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis, ¿dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno”.

Insistió la necesidad que exista una fraternidad universal. En esta mañanera su homólogo, Alberto Fernández, acompañó el reclamo de México ante la ONU pero también llamó al presidente López Obrador apoyar el planteamiento que Argentina trabaja con Emmanuel Macron, presidente de Francia, para plantear ante el G20, que la vacuna de COVID-19 sea un bien global.

“La necesidad de declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global, de modo tal que cedan los derechos intelectuales y que todos los países los puedan producir libremente en sus respectivos países, cuál es el propósito, el mismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador… y es exactamente esa idea que nosotros planteamos y que también ha planteado el Papa Francisco, la idea que nos impulsa a llevar adelante y ponerle justicia y equidad como bien ha dicho el Presidente a la distribución de vacunas y es una de las ideas que venía a traerle al Presidente, que México nos acompañe a Francia y Argentina a este planteamiento del G20”.

Tras varios halagos al López Obrador, respondió sobre el hecho que 70 funcionarios de esa nación se saltaron la fila y se pusieron la vacuna contra el COVID-19. Enfatizó que algunos lo hicieron porque sus funciones lo ameritaban y otros como él, para dar un voto de confianza a la vacuna considerada veneno.

“Yo me tuve que dar la vacuna porque medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana… por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas… por una campaña despiadada desatada en Argentina por la oposición, para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno, y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno y ahora resulta que los que me denunciaron me piden que por favor les de veneno a ellos”.

Y ante las voces que piden su renuncia o la de los involucrados por estas vacunas puestas, dijo que se pedirán siempre y cuando sean justificadas, pues enfatizó, no será parte de un escarnio público, ante esto pidió, terminar con payasadas.

“El hecho era suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García, haya dejado su cargo, pero terminemos con la payasada, yo le pido a los fiscales y jueces que hagan lo que deben el delito, no hay ningún tipo penal que diga: será castigado el que haya vacunado al que se adelantó la fila, no existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente”.

Mientras tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que además del acaparamiento, México y otras naciones viven el retraso de la entrega de las vacunas que desarrolla el mecanismo Covax.

“Covax es un instrumento multilateral, al día de hoy no han entregado ni una sola vacuna, México ahí adquirió 51.5 millones de dosis para 25.75 millones de personas, recuerden que las dosis por lo general son dos, hoy esperamos que Covax, nos diga y a Argentina, y a los países del mundo cuándo van a entregar su primera vacuna porque ya pasó diciembre, enero y febrero, es el único instrumento multilateral para garantizar el acceso universal entonces sí nos preocupa que se esté tardando mientras al mismo tiempo se anuncian compras de países muy desarrollados de millones de dosis”.

De las vacunas adquiridas, mencionó con Pfizer se tuvo contrato por 34.4 millones de dosis para y aunque recordó que hoy llegó un embarque de 512 mil dosis, lamentó que se está lejos de lo acordado. En el caso de Cansino dijo que se firmó por 35 millones de vacunas de las que han llegado dos millones de dosis que se está envasando en Querétaro, Sputnik V informó, se contrataron 24 millones y han llegado 200 mil, de AstraZeneca de la india se acordaron 2 millones de dosis llegando hasta el momento 870 mil, a Sinovac se contrataron 10 millones para cinco millones de personas. Por último recordó que el sábado 27 de febrero se espera el arribo de 808 mil dosis de Sinovac.