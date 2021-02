Cae en Chiapas Fernando 'N', señalado por acosar a Mariana Sánchez

La Fiscalía de Chiapas informó que fue detenido Fernando Cuauhtémoc "N", quien es acusado de hostigamiento sexual en contra de Mariana Sánchez Dávalos, joven pasante de medicina que el pasado 28 de enero fue encontrada muerta en el cuarto donde vivía en la propia Clínica en la comunidad de Nueva Palestina.

Mariana había denunciado a este sujeto por acoso y abuso sexual, luego que en noviembre de 2020 ingresó por la fuerza a su habitación para abusar de ella. Sin embargo, sus denuncias ante la policía, ante la Universidad Autónoma de Chiapas y ante las autoridades de la clínica no prosperaron.

La Fiscalía señala que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Fernando en el municipio de Ocosingo. Sin embargo, a través de redes sociales circuló un video donde él asegura que se entrega de manera voluntaria.

“Yo no he incurrido en ninguna de las imputaciones [...] Hemos sido agredidos por las autoridades. Me vengo a entregar voluntariamente para que ya terminen las violencias en contra de mi familia, las persecuciones de manera injusta y que esto se resuelva de manera favorable”, asegura en el video.