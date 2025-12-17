¿Súper gripe H3N2 da incapacidad? Lo que debes saber si te contagias, según el IMSS

Sí es posible obtener incapacidad laboral del IMSS si te contagias de H3N2 y tu condición te impide trabajar. Canva

La aparición de la Influenza A H3N2, conocida en algunos medios como la “súper gripe”, ha generado dudas entre trabajadores y empleadores sobre si un contagio puede justificar una incapacidad laboral. Las autoridades de salud y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han aclarado qué ocurre si te infectas.

Primero, es importante entender que esta variante de influenza sigue siendo una gripe estacional y no ha sido declarada como alerta sanitaria en México. Aunque puede ser más contagiosa, los síntomas y manejo médico son similares a los de otras gripes comunes: fiebre alta, tos, dolor de cuerpo y malestar general.

Según declaraciones oficiales, sí es posible obtener incapacidad laboral del IMSS si te contagias de H3N2 y tu condición te impide trabajar. El titular de Salud explicó que las personas que den positivo y necesiten quedarse en casa para recuperarse podrán tramitar el documento correspondiente ante sus empleadores.

La incapacidad laboral es un reconocimiento médico que el IMSS otorga cuando un trabajador no puede desempeñar sus funciones por una enfermedad general, lo que incluye la influenza. Pero para que este derecho proceda, es necesario cumplir con algunos pasos: acudir a consulta médica con el IMSS, recibir valoración y que el médico familiar expida el certificado de incapacidad temporal para el trabajo.

La duración de la incapacidad dependerá de la evaluación clínica de cada caso: la severidad de síntomas, la respuesta al tratamiento y el estado general de salud del paciente. El IMSS establece que el médico decide cuántos días de incapacidad se necesitan en función de la recuperación esperada, sin un número fijo por defecto.

Aunque existe la posibilidad real de recibir una incapacidad por H3N2, la vacunación sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar contagios, complicaciones y ausencias laborales prolongadas. Autoridades de Salud han reiterado que la vacuna contra la influenza estacional protege contra esta variante y reduce casos graves.

En resumen, si te contagias de la variante H3N2 y no puedes trabajar, puedes solicitar incapacidad ante el IMSS, pero primero debes ser valorado por un médico y cumplir los requisitos de certificación médica correspondiente.