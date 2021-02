Denuncian actos de racismo en el San Luis vs Santos

Un hecho lamentable ocurrió en la Jornada 7 del Guardianes 2021, durante el partido entre Atlético de San Luis y Santos el cual estuvo lleno de roces y conatos de bronca se dieron hechos de racismo en contra del jugador de los Guerreros, Félix Torres; los cuales denunció al final del encuentro.

"Quiero expresar algo sorpresivo en el encuentro que fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Yo no tengo problemas con nadie, trato de llevarme con todos, sea del color que sea.” Dijo.

Mensaje de Félix Torres tras el partido en San Luis Potosí. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/dU6MS1Jtzy — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Mientras que su compañero de equipo, Matheus Doria, también confirmó estos actos al dar estas declaraciones en la conferencia de prensa tras el encuentro.

Mensaje de Matheus Dória tras el duelo ante San Luis. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/JujskYKXkp — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

"No se puede permitir que gente de afuera influencie y que haya racismo. Mi compañero Félix Torres está llorando en el vestidor, no puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo, todos somos iguales, eso ya quedó, es antiguo, venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso”.

Al final de esto el club Santos Laguna, subió una foto en donde mandaron el siguiente mensaje.

La gente de San Luis estaba fuera de control!



Escuchen los insultos al árbitro después de expulsar al DT



“Chupapijas”



“Eres un imbécil”



“Árbitro de pueblo”



La Liga debe tomar medidas, además del racismo.



Video @soycristianmoya pic.twitter.com/zFMSR7QWWO — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) February 19, 2021

"Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades.

Somos #Guerreros, somos humanos y decimos #NoAlRacismo”.

Además salió un video en donde la gente del Atlético de San Luis insulta fuertemente al árbitro del partido, Adonai Escobedo, tras expulsar al entrenador potosino, Leonel Rocco.

Finalmente el Presidente de la Liga BBVA Mx, Mikel Arriola, informó que no tolerará estos actos de discriminación y se tomará una determinación al término de las investigaciones realizadas.