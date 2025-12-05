Robbie Williams en el sorteo del Mundial 2026: así sonó “Desire”, el himno que encendió la antesala del torneo

Durante la gala del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, celebrada en Washington D.C., Robbie Williams interpretó “Desire”, el primer himno oficial de la FIFA para el torneo, acompañado por Nicole Scherzinger. La canción formó parte del espectáculo musical que acompañó la ceremonia en la que se definió el camino de las 48 selecciones rumbo al campeonato que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA decidió que el sorteo mundialista no fuera solo un acto protocolario, sino una gala de gran formato. La presencia de Robbie, una figura que une generaciones, fue el centro del espectáculo.

El británico abrió su participación con “Desire”, una pieza creada para marcar el pulso emocional del torneo y que, desde su estreno a inicios de 2025, se ha posicionado como una de las apuestas musicales más ambiciosas del organismo. La canción busca convertirse en la banda sonora previa a un Mundial que promete ser el más grande en la historia del fútbol.

A su lado, Nicole aportó potencia vocal y dramatismo, fue la invitada sorpresa de la noche.

Robbie Williams entre clásicos y nueva identidad mundialista

La actuación no se limitó al himno. Williams, siempre showman, rescató algunos de sus mayores éxitos.El público en Washington vibró con “Let Me Entertain You”, un tema que, aunque tiene 26 años desde su lanzamiento, sigue siendo un golpe directo de adrenalina. También circuló el comentario de que podría haber interpretado fragmentos de “Angels” o “Feel”, dos baladas insignia que suelen aparecer en sus presentaciones, aunque la gala se enfocó principalmente en su papel como figura del nuevo proyecto musical de la FIFA.

La intención era clara: mezclar nostalgia con un sonido fresco que representara a un Mundial de nueva escala, con tres países sede y un formato ampliado de 48 selecciones.

El origen de “Desire”: un himno para un Mundial histórico

“Desire” nació como una colaboración entre Williams y Scherzinger para el Mundial de Clubes 2025, donde debutó a inicios del año. Su éxito, impulsado por la mezcla entre pop orquestal, ritmos electrónicos y una letra que habla de aspiración y gloria deportiva, convenció a la FIFA de adoptarla como uno de los himnos oficiales para la Copa del Mundo de 2026.

La versión presentada en la gala del sorteo fue arreglada especialmente para el espectáculo, incluyendo un final coral que buscaba simbolizar la unión entre México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones del torneo.