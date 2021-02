Será el próximo domingo cuando llegue a México desde la India un cargamento de la vacuna AstraZeneca, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera en Palacio Nacional, el primer mandatario detalló que cerca de un millón de dosis saldrán desde Bombay el próximo viernes para tocar suelo mexicano la madrugada del domingo, con lo que se iniciará de inmediato su entrega y comenzar a vacunar a las personas de la tercera edad.

“Nos informó nuestro embajador en la India de que ya ha sido autorizado un envío de vacunas a México, desde la India, que podrían llegar en la madrugada del domingo, cerca un millón de dosis esto es muy buena noticia, es la vacuna AstraZeneca, es un primer envío, se calcula que llegue de dos a tres de la mañana del domingo entonces se va a proceder a su aplicación”.

Así mismo dijo que además de estas vacunas destinadas a las primeras personas de la tercera edad, indicó que se prevé que la próxima semana se reciba las vacunas de Pfizer para continuar con las segundas dosis a personal de salud y maestros del estado de Campeche.

“Las vacunas salen de Bombay el próximo viernes 12 de febrero a las nueve de la noche de un vuelo de Emiratos a Dubay de ahí vuelan a México y se espera que lleguen a la Ciudad de México el domingo a las tres de la mañana… de inmediato empieza la vacunación, a adultos mayores, esta es de AstraZeneca, lo que vamos a decidir el jueves por la tarde es ya de acuerdo con este envío, y otros que están pendientes, más lo de la segunda dosis y lo que va a seguir entregando Pfizer, como población preferente son adultos mayores y maestros”.

Por otra parte, al enfatizar que goza de cabal salud, mencionó que su confinamiento por COVID-19, reafirmó sus convicciones para combatir la corrupción y tener una verdadera transformación en el país.

“Yo creo que me sirvió para reafirmar mis convicciones, reafirmar mis creencias, mi manera de pensar, aunque los adversarios, ayer estaba yo leyendo a un legislador de los opositores, del partido o de uno de los partidos conservadores diciendo que estaba yo mal de mis facultades mentales (risa) que no estaba yo cuerdo, que estaba yo enfermo, pues no, gozo de cabal salud”.

Y dijo que su reflexión durante el COVID y post COVID, lo mantiene en la tarea de cortar de tajo la corrupción.

Por cierto que recordó que se han dado versiones en las que comentan que al ponerse la vacuna Rusa, que otros señalan que es sólo para los rusos, la gente tendrá un chip, pero enfatizó, el chip se tiene con los teléfonos celulares.