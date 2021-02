Reaparece AMLO tras recuperación de COVID-19, sin cubreboca

Esta mañana a reapareció el presidente López Obrador tras dos semanas de ausencia por contagio de COVID-19. Llegó como siempre al salón Tesorería de Palacio Nacional, saludando a todos alzando la mano y sin cubrebocas. Se le veía más o menos bien, tal vez un poco más demacrado pero animoso y sonriente.

Agradeció a su equipo médico que lo atendió, a los expresidentes que le llamaron para desearle pronta recuperación y a la gente que le deseo y mandó bendiciones para que recobrara su salud, pero esa actitud amable y bonachona que mostró al principio de la conferencia, se tornó más violenta cuando le preguntaron si usará cubrebocas y si cambiará la estrategia de gestión de la pandemia luego de más de 165 mil muertos por el coronavirus.

López Obrador respondió que no cambiará y que todas las críticas sobre ese tema tienen un trasfondo político y es una campaña de sus adversarios. Reiteró que no usará cubrebocas, que respeta a quien lo usa y lo recomienda, pero no lo usará menos ahora que ya contrajo anticuerpos y no contagiará a nadie, según le han dicho los médicos.

Dijo que no se ha vacunado ni lo hará sino hasta que le toque su turno.Le preguntaron también sobre el papel que desempeñó la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al sustituirlo en las mañaneras, contestó que muy bien, que no solo ella sino todo su gabinete sobre todo los funcionarios que tienen que ver con la adquisición de las vacunas y el plan de vacunación.

López Obrador dijo que ya en plena recuperación seguirá sus actividades normales y continuará con sus giras como la que hará este fin de semana por Oaxaca.