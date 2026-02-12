¿Qué son los jueces sin rostro? Así es la polémica figura que México quiere implementar / Aitor Diago

¿Justicia protegida o procesos injustos? El Senado de la República debate sobre los “jueces sin rostro”. Mientras el Gobierno busca blindar a los juzgadores contra las amenazas del narcotráfico, expertos y organismos internacionales lanzan una advertencia: esta medida podría violar los derechos humanos y el debido proceso en México. Conoce los puntos clave de la discusión que busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con la advertencia de que es un tema delicado y contraviene los derechos humanos y los acuerdos internacionales, el Senado de la República instaló la primer mesa para analizar la reforma sobre los jueces sin rostro.

🔴 Mesa de análisis sobre las “Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Seguridad judicial: retos y desafíos para la impartición de justicia”, del 12 de febrero de 2026. https://t.co/PIERuulEza — Senado de México (@senadomexicano) February 12, 2026

¿Por qué genera debate la figura de jueces sin rostro?

“En un proceso judicial cualquiera acusado tienen el absoluto derecho a conocer quién lleva su caso y quién le sentencia, expresó la senadora Alejandra Barrales de MC.

El ahora morenista Javier Corral también reconoció que así como está la reforma para imponer la figura de jueces sin rostro se contraponen con la Convención Americana de Derechos Humanos.

¿Qué implicaciones tendría frente a acuerdos internacionales?

“Sería una contradicción enorme estarnos quejando de que el presidente Trump devasta el orden internacional y también nosotros eludiéndolo. Eso no lo puede hacer el Senado de la República”, declaró.

¿Qué son los jueces sin rostro?

Los jueces sin rostro son una figura jurídica excepcional utilizada en diversos países para procesar delitos de alta peligrosidad, como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Su característica principal es el anonimato total del juzgador, con el objetivo de proteger su integridad física y la de su familia frente a posibles represalias o amenazas de grupos criminales.

¿Cómo funcionan estos tribunales?

En un sistema de jueces sin rostro, la identidad de los magistrados se mantiene bajo estricto secreto, recurriendo a recursos como:

Audiencias virtuales o en cabinas insonorizadas con vidrios unidireccionales.

o en cabinas insonorizadas con vidrios unidireccionales. Distorsión de voz durante las intervenciones.

durante las intervenciones. Uso de códigos alfanuméricos en lugar de nombres en las sentencias y expedientes.

