Pide diputada del PRD a la autoridad alertar sobre venta vacunas falsas

La diputada Claudia Reyes Montiel exhortó al gobierno federal, a instrumentar una campaña de información que advierta sobre las vacunas anticovid falsas, que se ofertan en páginas de internet y redes sociales, particularmente la vacuna de Astra Zeneca ya que su uso puede significar un serio riesgo para la salud de las personas.

Lamentó que tanto la venta de los productos milagro como de estas supuestas vacunas, ocurren cuando la población está sufriendo los estragos de la enfermedad, y personas sin escrúpulos busquen sacar provecho económico a costa de la salud de los demás.

La legisladora del PRD por el Estado de México alertó que, además de miserable, esto puede representar un delito porque intencionalmente se está atentando contra la salud de las personas al ofrecerles un producto que se desconoce su origen o contenido.

Reyes Montiel aseguró que no basta con que Cofepris diga que la vacuna no se encuentra a la venta y que la sustancia que se oferta en redes sociales no es la vacuna original de AstraZeneca,,

Consideró que es necesario hacer campañas informativas masivas, aprovechar las conferencias mañaneras y las nocturnas del subsecretario Hugo López-Gatell para hacer eco de esta situación y así la población sepa de este engaño y los riesgos que se corren al consumir estos productos.

Por ello, la diputa perredista Claudia Reyes urgió a eliminar la venta de estas sustancias bajo el amparo del anonimato que brindan las redes sociales.

De hecho, solicitó que la policía cibernética siga el rastro de los vendedores que están engañando a las personas que buscan una cura por cuenta propia.