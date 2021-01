Mejora la salud del presidente rápidamente: Olga Sánchez Cordero

Se mejora rápidamente el presidente Andrés Manuel López Obrador tras haber contraído COVID-19, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su quinto día de encabezar la conferencia en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre el tratamiento que está recibiendo el primer mandatario, insistió que se encuentra en manos de los especialistas de la salud.

“Pues está muy bien, está muy tranquilo, está descansando por el tema de la enfermedad pero está muy contento y está muy optimista, yo la verdad admiro su optimismo permanente, y entones el equipo médico lo está tratando, seguramente con los medicamentos adecuados y está muy bien y su salud mejorando rápidamente, yo creo que en unos cuantitos días que apenas pase el periodo, podrá estar con nosotros y se incorporará”.

Por cierto, que también se dijo cómoda de estar en las mañaneras mientras regresa el presidente.

“Muy cómoda en estas conferencias de prensa y bueno las criticas siempre van a estar presentes y por qué no decirlo, las voces que también te apoyan porque tanto críticas como también hay voces positivas, pero yo creo que también cuando uno está con la conciencia tranquila, cuando uno actúa de buena fe, viene aquí a representar al señor presidente en esta instrucción y desde luego con toda la apertura y transparencia no tengo manera de sentirme incómoda al contrario todos tienen su libertad de expresión como dice el señor presidente, no hay censura”

Mientras tanto la mañana de este viernes, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, convocó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar difundir versiones no confirmadas por el gobierno de la República, sobre el estado de salud del Jefe del Ejecutivo Federal.

Después que se indicara que el jueves se envió por whatsapp un mensaje aseverando que López Obrador padecía derrame cerebral y que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, lo negara, Ramírez Cuevas indicó que hay versiones de mala fe y desinformación con intenciones políticas que buscan dañar la imagen del mandatario, por lo que remató escribiendo “no a la infodemia”.