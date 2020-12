Se alista simulacro para aplicación de vacuna COVID-19

Aunque la epidemia de COVID-19 sigue activa en México, está controlada, afirmaron autoridades de la Secretaría de Salud al presentar un informe sobre los trabajos para enfrentar la pandemia en el país al señalar el aumento en el número de contagios y fallecimientos.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, mantuvo el llamado de continuar con las medidas de prevención sobre todo la sana distancia, mientras el subsecretario Hugo López-Gatell, indicó que ya se prepara un simulacro de la vacunación que se llevaría a cabo en la Ciudad de México y Coahuila.

“Se detonará un simulacro que está planeado para el próximo 18 de diciembre en el que se hará ya toda la armonización del proceso, también lo que ocurrirá mañana aquí en la Ciudad de México es un entrenamiento general o capacitación general al personal específicamente dedicado a la aplicación de la vacuna, tanto personal militar como civil… una vez con el simulacro se detona la solicitud de envío y ocho días naturales, cinco días hábiles Pfizer preparará todo el paquete y lo enviará a los lugares donde será recibido”.

Detalló que también se trabaja en definir los puntos concretos y horarios de llegada de las primeras vacunas de Pfizer que entrarán a nuestro país a finales de diciembre y comentó que ya se analiza con el Consejo Coordinador Empresarial, la posibilidad que participen en la distribución y aplicación de la vacuna para los trabajadores.

“No se trata de vacunar prioritariamente a dueños de empresas, al contrario se trata de una acción solidaria donde el sector privado nos puede ayudar a organizar la vacunación de las personas trabajadoras que están en esas empresas, lo mismo los centros educativos de educación superior son potenciales colaboradores para ampliar nuestra capacidad de hacerlo lo antes posible, hasta el momento con las vacunas contratadas vamos a tener suficiencia para para cubrir a toda la población”.

Por cierto que al informar que México mantiene un incremento de casos COVID-19 en la última semana de 11%, llamó a la población reflexionar antes de salir de casa, si es necesario hacerlo.

“Antes de salir de casa hay que reflexionar si esto es necesario, decíamos ayer, vale la pena de hacer la costumbre de incluso frente a la puerta de casa, pensar ¿vale la pena que salga, es estrictamente necesario? Si la respuesta es no, que no tenga que definirse ese día, no es algo que tenga que definirse ese día, algo que de lo que dependa la seguridad, la estabilidad, la vida, el bienestar indispensable de los que están en la casa o uno mismo, mejor no salir”,

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se realizan las pruebas de 5 vacunas en fase III en nuestro país.

“Los estudios fase tres en México Cansino, la fase tres inició en octubre y han participado hasta la fecha seis mil voluntarios, Janssen de Estados Unidos está implementada en México, inició el 29 de noviembre y han participado 400 voluntarios y tenemos tres que ya presentaron ante Cofepris o están en momento que Cofepris les de su autorización es Novavax y CureVac y la Rusa y en el momento en que Cofepris autorice tendríamos en total cinco vacunas en fase tres en México”.

Ramiro López Elizalde, director normativo de Salud del ISSSTE, anunció que el 19 de diciembre será inaugurado un nuevo Hospital General en "Tláhuac" del ISSSTE, el “más moderno de Latinoamérica” y que permitirá el uso de 400 camas, 42 consultorios y 8 quirófanos, dando además de 156 mil consultas por año y beneficiando a más de 1 millón 400 mil derechohabientes.