AMLO desparecerá los fideicomisos para evitar ser criticado: Signos Vitales

A través de cambios legales, la Presidencia ha adquirido nuevas atribuciones para reorientar el presupuesto, perseguir delitos del fuero común a través de la Guardia Nacional y la extinción de dominio en condiciones discrecionales consideró el analista e integrante del Colegio de México, Carlos Elizondo.

Al participar en la presentación del reporte “México enfermo: Indicios de un régimen totalitario”, Carlos Elizondo consideró que si el Presidente López Obrador no centralizara en su persona todo el poder sería un mejor mandatario pero como no es el caso se equivoca.

“Yo creo que López Obrador sería un presidente más eficaz si no tuviera todo el poder no hay nada más destructivo en tus capacidades de reflexión y de acción que no tener resistencia el famoso dicho aquel de don Jesús Reyes Heroles que lo que resiste apoya, te ayuda la resistencia te obliga pensar nuevamente las cosas, el darte cuenta que la apuesta de Pemex no es la más razonable en este contexto, como no hay ni al interior ni al exterior del gobierno nadie que le ofrezca al Presidente esta resistencia, pues no le ayuda, pero si no tienes contrapesos te equivocas”, sentenció el analista.

Por su parte la directora de México, Evalúa Edna Jaime, coincidió en que nuestro país se está enfilando a convertirse en una nación de un solo hombre, sumido en la depresión económica y con una sociedad cada vez más empobrecida, dividida y desigual, sin haber erradicado la corrupción y mucho menos la impunidad.

Al respecto dijo que la responsabilidad de todos los ciudadanos es participar en la toma de decisiones bien informados para hacer un contrapeso al gobierno que mucho ayudaría a la toma de decisiones.

“Todo gobierno con contrapesos toma mejores decisiones, todo gobierno con información toma mejores decisiones entonces ayudemos al gobierno acercándonos a través de mecanismos donde podamos pedir cuentas, fortalecer mecanismos más horizontales de rendición de cuentas y creo que eso nos haría ciudadanos más responsables pero también ciudadanos con mas información para tomar mejores decisiones en el momento en que emitimos un voto”, consideró la directora general de México Evalúa.

En su oportunidad el ministro en retiro e integrante de “Signos Vitales” José Ramón Cossío hizo referencia a la intención del gobierno de desaparecer los fideicomisos como una estrategia para evitar ser criticado y advirtió que esto provocará que el Estado no provea lo que tiene que proveer; que no regule ni vigile no lo que tiene que vigilar y que pierda las formas y las señales que le debiera estar dando la sociedad respecto a las malas decisiones que se están tomando.

“También se está destruyendo la posibilidad crítica respecto del propio gobierno; el gobierno al destruir los fideicomisos de ciencia, de tecnología de otras formas de acción pública lo que está es evitando ser criticado, este me parece también que es un camino extraordinariamente peligroso porque la destrucción de las capacidades críticas al interior de un Estado lo único que provocan es la sordera, la ceguera de las propias autoridades no tienen capacidad de reaccionar por sí mismas pero tampoco tienen la capacidad de advertir las alarmas que se les está presentando respecto de su mal proceder”, advirtió el ministro en retiro.

En su Reporte “México enfermo: Indicios de un régimen totalitario”, la organización de la sociedad civil Signos Vitales evidencia indicadores puntuales sobre gobernanza, economía y aspectos sociales, el manejo de la pandemia, así como siete alertas que, por su trascendencia, consideran, requieren una atención urgente por parte de la sociedad.