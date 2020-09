La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados alista ya el dictamen para desaparecer 55 fideicomisos públicos y con ello se obtendrían al menos 150 mil millones de pesos, según estimó el líder de los legisladores de Morena, Mario Delgado.

De hecho, el grupo parlamentario de Morena presentó dos iniciativas en las que plantea la desaparición de dichos fondos y fideicomisos.

En la exposición de motivos se señala que los recursos que se obtengan con la eliminación de estos fondos se destinarán al combate de la pandemia de COVID 19.

Además, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, está iniciativa no generaría un impacto presupuestario por lo que, su aprobación, no representaría una afectación negativa a las finanzas públicas.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado señaló que se requieren recursos para atender la salud de los mexicanos sin endeudar al país, ni incrementar impuestos.

“La Comisión de Presupuesto va a sesionar y entre los puntos que va a abordar son estas dos iniciativas que extingue alrededor de 55 fideicomisos. Ustedes saben que hay mucha necesidad de recursos para atender la salud de los mexicanos, es lo más importante en estos momentos, el Presidente está decidido a no endeudar al país, no dará gasolinazos y a no aumentar los impuestos, entonces se tienen que hacer esfuerzos importantes de austeridad y podrían ahorrarse hasta 150 mil millones de pesos”

El diputado morenista aseguró que algunos apoyos continuarán, pero los fideicomisos van a desaparecer, es una manera de contribuir a las dificultades económicas que está pasando nuestro país.

Se prevé que el dictamen sea votado este martes en la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública.

Entre los fideicomisos que desaparecerían se encuentran el de la ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la ley de Hidrocarburos, de la ley de la Industria Eléctrica, de la ley orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

La Ley de Ciencia y Tecnología, de la ley Aduanera, de la ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la ley general de Cultura Física y Deporte, de la ley federal de Cinematografía. Así como de la ley federal de Derechos, de la ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la ley general de Cambio Climático.

Se elimina el Fondo de Desastres Naturales pero, según la iniciativa , esto no implica que se dejen de atender los desastres a través de la Secretaria de Gobernación, aunque no precisa cual sería el mecanismo.

También se abrogan la ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos y la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores.