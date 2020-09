El presidente López Obrador ofreció este lunes una conferencia que terminó siendo en realidad un recuento de sus cien compromisos que hizo el primero de diciembre de 2018 cuando tomo posesión de su cargo.

Y es que se le preguntó si cumplirá su promesa de devolver la paz y la tranquilidad a la población y acabar con la inseguridad, aseguró que va muy bien y aprovechó para hablar de todas sus promesas cumplidas, dedicó más de una larga hora a hablar de sus cien compromisos, de los cuales ha cumplido 96.



Dijo que entre los que le faltan por cumplir, es la eliminación de 55 fideicomisos, incluidos el Fonden, Fodepar, el Fidecine entre otros.



“Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismos para ocultar fondos públicos. Y evadir la legalidad y la transparencia. Eso no les gustó nada a los intelectuales orgánicos y pseudo científicos. Claro que estamos a favor de la ciencia y la cultura, lo que no estamos de acuerdo mes con los privilegios y la corrupción, que no se confunda nadie. Cuanto vamos a obtener?., 50 mil millones de pesos que se manejaban sin control”.



De hecho, este martes se discutirá y seguramente se aprobará en la Cámara de Diputados la eliminación de dichos fideicomisos pese a la promesa del líder de la bancada de Morena , Mario Delgado de salvar algunos de ellos que son fundamentales como el Fonden que sirve para apoyar a la gente en casos de desastres naturales.



El Fodepar para apoyar a los deportistas de alto rendimiento o el Fidecine que financia gran parte de los proyectos cinematográficos, y que ante prominentes directores como Alfonso Cuaròn, Guillermo del Toro o Alejandro González Iñàrritu, se prometió no eliminar dicho fideicomiso.