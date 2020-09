No creo que me quieran derrocar: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que la decisión del gobierno capitalino de no permitir el paso al Zócalo a los integrantes del FRENA, fue para evitar una posible confrontación con otros manifestantes como los que se ubican cerca de la Catedral, pues se detectó un riesgo de provocación. Reiteró que su derecho a la libre manifestación está garantizado que se cuidará a los inconformes durante todo tiempo que permanezcan en su campamento, pues se trata de un movimiento pacífico no violento, “no creo que me quieran derrocar”, dijo sonriente.Es más, les recomendó que se queden todo el tiempo que quieran, que le pareció bien que bajaran de sus automóviles y se plantaran en la calle, que se organicen en un bloque junto con los “intelectuales orgánicos”, y los expresidentes para que voten en su contra de que permanezca como Presidente de la República en el 2022 cuando se someterá a una posible revocación de mandato, .Incluso, dijo que si la oposición en el Congreso busca, adelantar dicho ejercicio de democracia participativa, él estaría de acuerdo, como lo planteó originalmente. Habló también de la consulta para llevar a juicio penal a los expresidentes de la República, el tabasqueño, dijo que este tema va muy bien encauzado y que en los próximos días la Suprema Corte resolverá.Dijo en lo personal, él no ve ningún impedimento para que se apruebe la consulta, pero que si fuera el caso, pues ya sería solamente la FGR, en su carácter de organismo autónomo, la que podría reactivar las denuncias que existen contra los exmandatarios, pues no habría nuevas acusaciones.Se le peguntó sobre la ampliación del plazo de restricción para el tránsito en la frontera con Estados Unidos. Contestó que que de eso hablará este martes el canciller Marcelo Ebrard, pero adelantó que hay un buen acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, salvo el tema de las mujeres mexicanas presuntamente esterilizadas en un centro de detención migratoria en Georgia. El presidente volvió al tema del desplegado firmado por 650 intelectuales, empresarios académicos y artistas entre otros, dijo que así como se le diò difusión a ese escrito, los medios de comunicación debieron divulgar a la una carta firmada por 28 mil personas, en la que se rechaza que la libertad de expresión esté bajo asedio. El vocero presidencial Jesús Ramírez leyó ambas cartas.Y López Obrador aprovechó para lanzarse nuevamente contra Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camìn, a quienes les pidió abandonar su ambición por el dinero.