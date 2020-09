Diputados PRD piden a AMLO denunciar a expresidentes si tiene pruebas

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que el Presidente de la República en realidad lo que busca con la consulta pública es un linchamiento público con fines políticos.

Admitió que López Obrador no tiene ningún impedimento para proceder legalmente contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones, en caso de que tuviera evidencias de que cometieron un delito, pero no tiene derecho a una cacería de manera vengativa.

La lideresa de los diputados perredistas, Verónica Juárez, sostuvo que la solicitud de consulta ciudadana que presentó ante el Senado no es requisito previo para que se inicien los procedimientos legales. Si los delitos existen que se procese a los expresidentes, independientemente de la consulta.

Por ello, insistió que la consulta no tiene fines legales, sino políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se tendrá que pronunciar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, pero es evidente que ésta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República. Entonces, esta petición no es, sino una simulación más del Presidente.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados pidió al Ejecutivo que, si tiene elementos de que los expresidentes cometieron delitos, presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.