Tras detención de "El Marro" han bajado los asesinatos en Guanajuato: AMLO

Guanajuato tiene 15 días sin ocupar el primer lugar en asesinatos en el país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que su administración atiene el trabajo en materia de seguridad diariamente.

En la mañanera desde Acapulco, Guerrero, el Primer Mandatario aseveró que, desde la detención de José Antonio Yépez, “el Marro” el pasado dos de agosto, en la entidad han disminuido estos delitos, aclarando, no han desaparecido.

“A partir de la detención del jefe del Cartel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar en Guanajuato en estos últimos 15 días, no está apareciendo como era anteriormente, en primer lugar, no quiere decir que se haya resuelto el problema, pero, bueno todos los días estamos midiendo sobre lo que está aconteciendo”.

Por otra parte, tras darse a conocer que se registró un hecho violento en la colonia Alfonso G. Calderón en Navolato, Sinaloa donde presuntamente asesinaron al segundo de los cinco hijos del fallecido narcotraficante Armando Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, comentó que será la Fiscalía estatal quien brinde detalles.

“Efectivamente se registra este hecho de violencia, pero debo decir que la confirmación del nombre del fallecido le corresponde a la procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa quien hará la precisión correspondiente”.

Y es que de acuerdo con algunas publicaciones César N de 36 años, fue atacado por dos personas a bordo de un vehículo, que lo esperaban al llegar a su domicilio, según autoridades estatales, peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras indagatorias sin dar a conocer la identidad de la víctima, sin embargo vecinos de la zona afirmaron su parentesco con la familia Carrillo Fuentes.

En otros asuntos el jefe del Ejecutivo Federal reiteró el compromiso para combatir el huachicol e informó que la madrugada de este viernes se encontró una toma clandestina en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, en la que dijo, ya se está actuando.