Héctor Yunes renuncia al PRI tras 45 años de militancia

Al asegurar que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra secuestrado por su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, el político veracruzano Héctor Yunes anunció su renuncia definitiva al PRI 45 años en el instituto político.

El PRI está “secuestrado por un personaje impresentable”

A través de un video difundido en redes sociales, el exlegislador acusó al senador de fracturar al PRI y dirigirlo a una estructura que calificó como un “cacicazgo”.

“Este sábado dos de mayo de 2026 presenté mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional, instituto en el que milité por más de 45 años, mi renuncia obedece a que el partido hoy se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretende seguir decidiendo por décadas el futuro del PRI.

Alejandro Moreno no sólo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto, ni futuro”.

Un adiós marcado por el legado de Fidel Herrera

El exdiputado con licencia advirtió que el PRI podría llegar a la extinción.

“Por ello mi renuncia irrevocable al que fue por décadas, el mejor partido de México y que hoy por la caziquil conducción del peor presidente de su historia, se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción”.

A pesar que su retiro fue el sábado, fue hasta el domingo que publicó su decisión en sus redes sociales y es que este 2 de mayo, informó que acudió por invitación de Fidel Herrera, al homenaje en honor de su padre, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán al cumplirse el primer año de su fallecimiento.

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