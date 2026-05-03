Primer Simulacro Nacional 2026: Clara Brugada anuncia activación de 14 mil altavoces y alerta en celulares

Al llamar a la población a participar en el primer Simulacro Nacional 2026, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la alerta sísmica será emitida en punto de las once de la mañana en casi 14 mil altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) así como en medios de comunicación y teléfonos celulares.

¿Cómo funcionará la alerta sísmica?

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que el próximo miércoles, se tendrá un ejercicio que más allá de un protocolo, dijo es un acto de responsabilidad pública y preparación ciudadana.

“Nuestra Ciudad sabe mu bien lo que significa prevención, lo aprendimos en 1985 y luego en el 2017, desde entonces sabemos que prevenir es salvar vidas… y la dimensión y las características de nuestra ciudad como cerrazón de un valle metropolitano, sabemos que la prevención no es opcional, es una obligación pública y una responsabilidad de todas y todos, así que la organización, la información, la coordinación y la práctica son nuestra primera línea de defensa”.

Por ello dijo todos los simulacros en la capital, son importantes. Brugada Molina comentó que ya pidió la revisión de altavoces para su funcionamiento correcto durante el simulacro.

“La alerta será difundida a través de las 13 mil 998 altavoces instalados en la Ciudad de México… pero también la alerta se difundirá a través de celulares y también a través de radio, medios de comunicación, redes, televisión, en fin… quiero sub rayar la importancia de las alertas en celulares, este mecanismo forma parte de una nueva etapa de comunicación de emergencias, así que es muy importante que la ciudadanía se familiarice de esta alerta por celular”.

Hipótesis del sismo y detalles del ejercicio

Dijo se aplicará el plan sísmica de la CDMX con apoyo de las dependencias de la ciudad y las 16 alcaldías, así como los cuerpos de emergencia. También recordó que la capital del país participa en tres ejercicios preventivos al año, el primero de ellos se realizó el pasado 18 de febrero, a nivel Metropolitano, en coordinación con el Estado de México, y dos nacionales. Subrayó que en este 2026 se realizan en el marco del 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, explicó que el simulacro se basará en la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros.

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