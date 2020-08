Diego Reyes dio positivo de Covid-19

Un caso más de Covid-19 se acaba de dar en el futbol mexicano. Ahora se trata del zaguero de los Tigres, Diego Reyes, quien confirmó en sus redes sociales que dio positivo a Coronavirus tras las pruebas realizadas.

“Por medio de este comunicado me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de COVID-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma", mencionó el jugador a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Diego Reyes se hizo las pruebas tras el juego del pasado 7 de agosto frente a Xolos. Partido en el que se quedó en la banca y no tuvo actividad.