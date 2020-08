La diputada federal Claudia Reyes Montiel pidió a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), difundir campañas de información y concientización sobre los riesgos a la salud que implica el consumo de dióxido de cloro como tratamiento contra el Covid-19.

Explicó que debido a las propiedades como desinfectante y antimicrobiano del dióxido de cloro (CIO2), se ha utilizado como un tratamiento o cura para diversas enfermedades como gripe, autismo, malaria, cáncer, entre otras y, ante la actual pandemia, también comenzó a recomendarse como tratamiento para prevenir, e incluso curar, a las personas que padecen esta enfermedad.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) informó que esta sustancia no es una cura o tratamiento que funcione contra estas enfermedades y que no existe ningún estudio que demuestre que puede ser efectivo, al contrario, su consumo es peligroso para la salud pues puede causar náusea, vómito, diarrea y deshidratación severa, por lo que no se recomienda su ingesta.

Incluso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos.

La legisladora federal del PRD por el Estado de Mèxico, denunció que en redes sociales es fácil encontrar a personas que venden dióxido de cloro bajo el nombre de "Solución Mineral Milagrosa” o “MMS” (por sus siglas en inglés) o “CDS” (por las siglas de cloruro de sodio), como remedio en contra del COVID-19 sin que se consideren los riegos que su consumo implica para la salud.

Recordó que la Cofepris ya dio a conocer una alerta para advertir de los riesgos que implica para la salud el consumo de este producto como tratamiento en contra del Covid-19 , pero no se ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contengan dióxido de cloro, además de que los productos que se ofertan en el mercado representan un riesgo para la salud no solo porque contienen esta sustancia, sino también porque se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución de los mismos.

Por ello, la diputada Reyes Montiel, consideró necesario que, desde el gobierno, con un lenguaje sencillo y claro, se realicen campañas de información masiva para advertir a la población en general sobre las afectaciones a la salud que genera consumir dióxido de cloro y sus derivados.