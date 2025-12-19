El SAT requerirá el pago de 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas en enero de 2026

Este viernes Antonio Martínez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en enero de 2026 se solicitará a Grupo Salinas cubrir el pago de adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación por concepto de impuestos.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el funcionario indicó que tras la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro.

“Por lo que el mes que entra en enero de 2026, se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos, conforme al código fiscal de la Federación En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo el orden y esquema de pago ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a la sentencias de los tribunales”. — Antonio Martínez

¿Qué opciones existen para cubrir el adeudo fiscal?

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que estas empresas pueden alcanzar descuentos si hay intención de pago, e insistió en que no se trata de asuntos político sino tema legal, jurídico y administrativo.

“Estas empresas tienen derecho por como fueron las resoluciones de los tribunales previos a solicitar descuentos, vamos a decirlo, así de acuerdo y de conformidad con el código fiscal. Entonces se notifica en enero y esperamos que se pague así de sencillo si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior”. — Claudia Sheinbaum

¿Qué instancias supervisan el proceso de cobro?

La Procuraduría fiscal ha supervisado y trabajado en ello, agregó, porque es su responsabilidad, al igual que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

