Propone Unión de Padres de Familia descentralización educativa

Ante la falta de infraestructura tecnológica para llevar a cabo este regreso a clases por medio de la televisión como lo anunció el Presidente López Obrador la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) propuso una “descentralización educativa”.

En conferencia de prensa organizada por “Misión Rescate México” el presidente de la UNPF Leonardo García Camarena, propuso también la figura del Homeschooling (escuela en casa) donde los padres que no pueden o no quieren mandar a sus hijos a la escuela los educan en casa y sólo presentan un examen en línea y la propia SEP le dá la certificación correspondiente y eso sería, dijo, descentralizar la educación hasta el grado de familia y no es pedir tanto sólo descentralizar para vivir un auténtico federalismo.

“Por eso descentralización educativa para el calendario escolar, desentralización educativa incluso para generar contenidos regionales, descentralización educativa para la propia capacitación del magisterio, en suma, demos chance a que los estados se emocionen por la gravedad de la educación y no regresemos a esos modelos paternalistas, asistencialistas en donde el ciudadano o en su defecto el gobernante nada más está sentado en la silla para estirar la mano y decirle papá gobierno ¿me das? Y lo que le den ya con eso se sienten realizados en su existencia”, dijo el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Luego de dar lectura a una manifiesto de siete puntos donde varias organizaciones de padres de familia y maestros fijaron su postura en torno al regreso a clases y el nuevo modelo educativo a distancia, el Presidente de la Unión Nacional dijo que el riesgo de cerrar escuelas particulares por los efectos de la pandemia por el COVID-19 sigue latente y presagia un escenario no sano, pues cerca de 800 mil alumnos de estas escuelas migrarían al Sistema Educativo Nacional que no tiene la capacidad para recibirlo como argumentó el Subsecretario de Educación Marcos Bucio Mújica, García Camarena propuso no la condonación de deudas de las escuelas particulares sino el aplazamiento del pago de estas así como hacer deducible los gastos en útiles escolares y todos los insumos de la educación