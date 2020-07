Hubo construcción y remodelación de inmuebles para la creación de Centros Nueva Vida, sin embargo, no se tiene evidencia que para ello se utilizara el dinero decomisado al empresario chino, Zhenli Ye Gon, fue lo que afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la mañanera, el funcionario indicó que se está buscando la información solicitada por una revista política que cuestionó sobre el destino de los 250 millones de dólares decomisados que supuestamente se ocuparían para construir centros de atención a las adicciones y descartó que el ex responsable de Conadic, Carlos Rodríguez Ajenjo, haya tenido participación de algo indebido.

"No es desafortunadamente el único caso en donde hemos buscado evidencias documentales del proceder en administraciones previas y no se encuentran los correspondientes… así es entonces por eso le digo y lo puedo decir como en todas las demás cosas con toda tranquilidad, lo que conozco como una evidencia circunstancial narrativa, tuve ese privilegio de convivir con el doctor Rodríguez Ajenjo como mencionó y dejó es absolutamente, claro que él no tiene o tuvo que ver nada con eso porque no estaba en su sus atribuciones".

La publicación recordó que el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon, se destinaría durante el Gobierno de Calderón Hinojosa, para la construcción de 355 Centros Nueva Vida, y tras los señalamientos, fue el ex mandatario quien a través de su cuenta de Twitter afirmó que se había realizado la construcción de dichos espacios por lo que enfatizó, tener otros datos.