No necesito cubrebocas si mantengo la sana distancia: AMLO

Expone el presidente Andrés Manuel López Obrador, los motivos por los cuales no utiliza diariamente el cubrebocas en sus eventos públicos.

Desde Oaxaca, comentó que sigue las recomendaciones de las autoridades de salud, en especial del secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, que basta con la sana distancia pues el cubrebocas no tiene un sustento científico demostrado para evitar el contagio, eso sí enfatizó, lo utilizará cuando sea obligatorio como en los aviones.

“Tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho de que no necesitó el cubreboca si mantengo la sana distancia y en los lugares donde si es necesario o es una norma por no decir obligatoria pues ahí me lo pongo en el avión lo piden me lo pongo, en el avión lo piden me lo pongo en el avión, no quiero yo entrar en polémica sobre este tema, si se considerará de que con esto se ayuda Entonces lo haría desde luego pero no es un asunto que este ahora sí que científicamente demostrado”.

Comentó que las reuniones que sostiene en la oficina con políticos u organizaciones, también implementa la sana distancia. Durante su mañanera insistió que la pandemia sigue perdiendo fuerza poco a poco aunque no descartó que si existen rebrotes se echen para atrás las diversas acciones de reapertura.

“Pero ya hay indicios de que va bajando puede ser que por mayor número de pruebas por actualización de información, eso suele pasar se presente un día atípico, pero hay que ver toda la tendencia yo estoy pendiente tenemos que buscar el equilibrio entre la salud es fundamental con la situación económica es decir abriendo con cuidado es decir cumpliendo con protocolos, pero no quedarnos todo el tiempo inmovilizados”.

Respecto a la economía, el Primer Mandatario enfatizó que ya se tocó fondo y es que reiteró que para México, este se ha tratado de una “V” de la que se está a punto de salir.

“Saliendo ya pasó lo peor, pero nos falta todavía que estamos haciendo nosotros pues estamos inyectando recursos como nunca, sólo que no se está haciendo como antes que se rescataba arriba y aprovechaban hasta para robar las crisis más de que robaban casi siempre en una crisis también robaba y más el Fobaproa pues es un ejemplo de cómo convierten las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”.

Y es que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo en el primer mes de la crisis por la pandemia, los ingresos de 16.7 millones hogares fueron afectados, pues en tres cada 10 viviendas al menos un integrante de la familia perdió su empleo o tuvo reducción salarial. El Jefe del Ejecutivo Federal pidió esperar las cifras del mismo INEGI sobre el desempleo para tener un panorama completo de las afectaciones por el Coronavirus en el sector.