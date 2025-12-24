Valeria Villar: La genio con IQ de más de 140 que le gusta la música de Bad Bunny y aspira a transformar la SEP

Si te dijeran que una de las mentes más brillantes de México, con un coeficiente intelectual superior a 140 y con múltiples carreras universitarias, encuentra su paz escuchando el último álbum de Bad Bunny, probablemente pensarías que es un perfil falso. Pero no lo es. Se trata de Valeria Villar, una joven que está desafiando las convenciones sociales, académicas y políticas de nuestro país.

En una charla que tuvimos con ella, Valeria nos abrió las puertas de su compleja mente, revelando que su capacidad intelectual no es solo un don, sino una responsabilidad constante. A diferencia de la narrativa tradicional del “genio torturado”, ella ha encontrado un equilibrio fascinante entre la alta cultura y el entretenimiento popular. Para ella, leer novelas románticas o escuchar reguetón no es una pérdida de tiempo, sino una válvula de escape necesaria para descansar una mente que nunca se detiene.

Su pensamiento sobre el sistema educativo actual

Valeria tiene una meta clara: ser secretaria de Educación Pública. Sin embargo, su visión no es seguir la línea tradicional. Al ser cuestionada sobre qué eliminaría del sistema actual, su respuesta fue contundente: la estandarización.

Villar argumenta que calificar a todos los estudiantes bajo la misma vara es un error garrafal. Usando la famosa analogía de que no puedes juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, explica que el sistema ignora las necesidades de neurodivergentes como ella, quien también tiene TDAH. Su propuesta se centra en la pluralidad: menos globalización forzada y más inclusión real, como la enseñanza de lengua de señas mexicana y lenguas indígenas.

La empatía como una decisión matemática

Uno de los puntos más impactantes de su perfil es su diagnóstico de trastorno disocial. Valeria confesó que no siente empatía de manera natural; su cerebro no procesa las emociones como el de la mayoría. Sin embargo, lejos de ser una villana de película, ha decidido “calcular” la empatía.

Gracias a la educación de su padre, a quien describe como su máxima inspiración, racionaliza sus acciones para ser una buena persona. Para Valeria, la bondad es una elección lógica y diaria, una fórmula que aplica para honrar la memoria de su familia y ayudar a los demás a través de su fundación.

Rompiendo el molde: De la biblioteca a la pasarela

Quizás lo más disruptivo de Valeria es su incursión en los certámenes de belleza. ¿Qué hace una genio en un concurso de belleza? Pelear. Su objetivo es derribar el mito de que la belleza y la inteligencia están peleadas.

Ella asegura que ha llegado lejos en estos concursos no solo por su físico, sino por su intelecto, sus entrevistas y su labor social. Aspira a llegar a Miss Mundo, un certamen que, según ella, valora más el propósito y la inteligencia que la simple estética comercial de otros concursos.

Datos rápidos sobre su mente:

Cuando le preguntamos sobre Dios: Espera que exista, pero lo ve como una “ecuación mal resuelta de la humanidad”.

Sobre la felicidad: Preferiría quedarse como es si eso le permite ayudar a otros; si no, elegiría ser “normal” y feliz.

Sobre la universidad: Considera una mentira que esta etapa defina tu éxito o sea la mejor de tu vida.

Valeria Villar es la prueba viviente de que las etiquetas nos quedan chicas. Ya sea analizando cálculo integral, disfrutando una canción de Bad Bunny o diseñando el futuro de la educación en México, porque el mensaje de esta superdotada es claro: la inteligencia sin humanidad no sirve de nada y sin duda vale la pena seguir de cerca su carrera, ya que el colectivo universitario que lucha contra la violencia política de género, Democracia sin Miedo es tan solo uno de sus pasos.