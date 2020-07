Gobernadores del PAN exigen reunión con Alcocer por dichos de López Gatell

Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) solicitaron una reunión urgente con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para hacer las aclaraciones pertinentes por las afirmaciones realizadas el viernes por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, sobre la pandemia en México.

En conferencia, el funcionario culpó a los estados del rebrote de coronavirus que se dio en el país y dijo que hay rezagos en la información presentada por los Gobiernos estatales sobre las cifras por COVID-19, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo, por lo que no podían presentar avances en el semáforo epidemiológico para la siguiente semana.

“Esperábamos ver el semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay estados en que la información que tenemos a la mano no son consistentes, pensamos que había desfase, pero no, entonces vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas, no son las 32, pero no podemos presentar un semáforo nacional cuando habrá huecos”, declaró López Gatell.