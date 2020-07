Titular de CNDH denuncia amenazas de muerte

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció que ha sufrido amenazas de muerte en su contra por su labor como ombudsperson y que involucran a su familia.

Señaló que las intimidaciones provienen de diversas personas por medio de mensajes de texto y vía Whats App, así como llamadas telefónicas procedentes de varios estados del país.

Piedra Ibarra explicó que las amenazas "tuvieron que ver" con la atracción, por parte de la CNDH, del caso de Giovanni López Ramírez, asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el 4 de mayo de 2020.

"También por eso recibí amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador (Enrique Alfaro), cuando yo estoy investigando un caso, yo no he señalado ahorita a nadie”, comentó.

La ombudsperson presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, donde aportó todas las pruebas que tuvo a su alcance.

Informó que tiene registrados y documentados al menos 100 números telefónicos, sin embargo, aseguró que las amenazas no la atemorizan.

“Ya está en manos de la justicia. Estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre, como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder hacer que en este país no se sigan violentando los derechos humanos”, indicó la presidenta de la CNDH.