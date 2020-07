Una florista de la CDMX se ha vuelto tendencia en redes sociales pues explica que ha sido arrestada tres veces por vender sus flores durante la contingencia por COVID-19.

En medio de las lágrimas y la desesperación la vendedora ambulante, dijo que está en crisis, pues debe 3 meses de renta y aparte tiene que mantener a sus hijos.

Hola amigos, hoy me encontré con la señora Silvia. Me contó cómo unos policías la golpearon, la insultaron y se llevaron sus flores.

Ella se encuentra en la calle de Moras en la colonia florida, si pueden ayudar comprándole, estaría excelente.

Ayúdenme compartiendo❗️

La mujer de nombre Silvia Narcisa, argumentó que ya no sabe qué hacer pues debido a la crisis económica que se vive por la pandemia a tratado de salir adelante saliendo a las calles a vender sus flores, cuando el semáforo epidemiológico todavía estaba en rojo, por lo que autoridades se vieron en la necesidad de detenerla varias ocasiones.

“Tengo mi lugar allá por el Monumento a la Revolución, pero ahorita como está todo esto de la epidemia, y todo esto de la pandemia, no hay gente, está todo cerrado. Pero ya estamos cansados. Yo tengo hijos que mantener, y tengo que pagar renta, tengo que pagar cosas”

Ella es Silvia Narcisa Ramírez, está vendiendo flores sobre la calle de Moras en la Col. Florida. 💐

Ella es Silvia Narcisa Ramírez, está vendiendo flores sobre la calle de Moras en la Col. Florida. 💐

Si alguien la ve, haga paro y comprenle unas flores 🙏🏼 las acciones buenas siempre son recompensadas por la vida.

Asegura que fue llevada al Torito por vender en las calles de la CDMX y su mercancía le fue retirada.

A Silvia se le dificulta respetar la contingencia pues es el sustento de su hogar, por ello es que en el video pide al presidente López Obrador que la ayude para que la dejen vender; fue así como la historia de esta vendedora se hizo viral al conmover a los usuarios de redes sociales.

“Me han agarrado los de las camionetas, ya van dos, tres veces que me golpean. Me quitan mis cosas, me hacen como quieren. Yo ando trabajando, no ando robando, ni le ando haciendo mal a nadie. Yo ando trabajando sanamente, vendiendo mis flores, así como lo ves. Le vuelvo a repetir, ya van tres veces que me agarran los de la camioneta y me quitan mis cosas. Nos llevan al Torito y allá nos encierran.

Algunos internautas han pedido ayuda para localizarla y darle seguimiento a su caso. Ahora con la transición del semáforo a color naranja se espera que la florista pueda volver a su lugar de trabajo, pero usuarios siguen insistiendo saber de su paradero para ayudarla.