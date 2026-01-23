;

  • 24 ENE 2026, Actualizado 03:24

Horóscopo de Nana Calistar: cuáles signos del zodiaco van a sumar fortuna y bendiciones este sábado y domingo

Estos cuatro signos deben aprovechar el momento, confiar en su energía y no olvidar que la gratitud multiplica cualquier bendición que llegue.

Fin de semana de abundancia: estos signos del zodiaco reciben suerte y oportunidades. Getty Images

Fin de semana de abundancia: estos signos del zodiaco reciben suerte y oportunidades. Getty Images

Francisco Miranda

El fin de semana del 24 y 25 de enero del 2026 llega con energías favorables para algunos signos del zodiaco, especialmente en temas de dinero, estabilidad emocional y oportunidades inesperadas. De acuerdo con el horóscopo de Nana Calistar, la clave estará en la numerología del momento, que activa ciclos de abundancia, cierre de deudas y recompensas por esfuerzos recientes.

Los números que dominan este sábado y domingo son el 3, 6 y 8, asociados con crecimiento, equilibrio y prosperidad material. Bajo esta vibración, Leo, Escorpio, Libra y Capricornio serán los signos más beneficiados, siempre que actúen con inteligencia y no ignoren las señales que se presenten.

Eclipse solar 2026: Dónde ver, fechas, horarios y todas las recomendaciones para disfrutarlo

Leo y Escorpio: números que abren puertas al dinero y la suerte

Para Leo, la numerología marca una conexión fuerte con el número 8, símbolo de poder económico. Nana Calistar señala que este signo puede recibir pagos atrasados, regalos inesperados o noticias positivas relacionadas con trabajo o negocios. Es un buen momento para cerrar tratos y confiar en su intuición.

En el caso de Escorpio, la energía del número 6 trae bendiciones familiares y estabilidad financiera. Este fin de semana puede llegar una ayuda clave o una propuesta que parecía detenida. La recomendación es no sabotearse con dudas y agradecer lo que está llegando.

Horóscopo negro: ¿Cuáles son los 3 signos zodiacales que tendrán la mejor relación amorosa en 2026?

Libra y Capricornio: fortuna que llega con decisiones claras

Para Libra, la vibración del número 3 activa la suerte a través de la comunicación y los acuerdos. Nana Calistar advierte que una conversación pendiente puede traducirse en una oportunidad económica o emocional. El consejo es hablar claro y no postergar decisiones.

En Capricornio, la numerología se alinea con el número 8, pero exige disciplina. La fortuna llega como resultado de un esfuerzo constante: ventas, ascensos o mejoras en ingresos. Este fin de semana también es ideal para organizar finanzas y visualizar metas a largo plazo.

Según Nana Calistar, estos cuatro signos deben aprovechar el momento, confiar en su energía y no olvidar que la gratitud multiplica cualquier bendición que llegue.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad