Horóscopo de Nana Calistar: cuáles signos del zodiaco van a sumar fortuna y bendiciones este sábado y domingo

El fin de semana del 24 y 25 de enero del 2026 llega con energías favorables para algunos signos del zodiaco, especialmente en temas de dinero, estabilidad emocional y oportunidades inesperadas. De acuerdo con el horóscopo de Nana Calistar, la clave estará en la numerología del momento, que activa ciclos de abundancia, cierre de deudas y recompensas por esfuerzos recientes.

Los números que dominan este sábado y domingo son el 3, 6 y 8, asociados con crecimiento, equilibrio y prosperidad material. Bajo esta vibración, Leo, Escorpio, Libra y Capricornio serán los signos más beneficiados, siempre que actúen con inteligencia y no ignoren las señales que se presenten.

Leo y Escorpio: números que abren puertas al dinero y la suerte

Para Leo, la numerología marca una conexión fuerte con el número 8, símbolo de poder económico. Nana Calistar señala que este signo puede recibir pagos atrasados, regalos inesperados o noticias positivas relacionadas con trabajo o negocios. Es un buen momento para cerrar tratos y confiar en su intuición.

En el caso de Escorpio, la energía del número 6 trae bendiciones familiares y estabilidad financiera. Este fin de semana puede llegar una ayuda clave o una propuesta que parecía detenida. La recomendación es no sabotearse con dudas y agradecer lo que está llegando.

Libra y Capricornio: fortuna que llega con decisiones claras

Para Libra, la vibración del número 3 activa la suerte a través de la comunicación y los acuerdos. Nana Calistar advierte que una conversación pendiente puede traducirse en una oportunidad económica o emocional. El consejo es hablar claro y no postergar decisiones.

En Capricornio, la numerología se alinea con el número 8, pero exige disciplina. La fortuna llega como resultado de un esfuerzo constante: ventas, ascensos o mejoras en ingresos. Este fin de semana también es ideal para organizar finanzas y visualizar metas a largo plazo.

Según Nana Calistar, estos cuatro signos deben aprovechar el momento, confiar en su energía y no olvidar que la gratitud multiplica cualquier bendición que llegue.