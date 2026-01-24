Falla en Instagram muestra fotos de la galería del usuario por error en miniaturas de video

Un error reciente en Instagram ha generado confusión y alarma entre algunos usuarios, luego de que la plataforma mostrara imágenes personales que no pertenecían a la cuenta visitada. El problema no estuvo relacionado con una filtración de datos ni con la publicación indebida de contenido, sino con un fallo técnico en la visualización de miniaturas de video.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurre cuando un usuario sube un video cuyo proceso de carga no se completa correctamente, lo que provoca que la miniatura, la imagen previa que aparece en la cuadrícula del perfil, no se genere. En estos casos, el perfil del creador muestra únicamente un recuadro en blanco, como si el contenido no tuviera imagen asociada.

Sin embargo, cuando otras personas acceden a ese mismo perfil desde sus propios dispositivos, Instagram intenta rellenar ese espacio vacío. En lugar de mostrar la miniatura original del video, la aplicación llega a insertar de manera errónea una imagen almacenada en la galería del propio usuario que está visualizando el perfil, o bien una fotografía guardada en la memoria caché de su dispositivo.

¿Qué es lo que está pasando en Instagram?

Esto provoca que la persona que entra al perfil vea una imagen personal, en algunos casos una foto propia, dentro del recuadro del video, lo que da la impresión de que dicha fotografía fue publicada por la cuenta visitada. No obstante, esa imagen no fue subida, vista ni almacenada por el titular del perfil, ni aparece realmente en su cuadrícula.

El fallo es estrictamente visual y local: la fotografía solo es visible para el usuario afectado y no existe como contenido real dentro de la cuenta. El propietario del perfil continúa viendo únicamente un espacio en blanco correspondiente al video mal cargado.

Este comportamiento apunta a un error en la forma en que Instagram gestiona la caché y la renderización de miniaturas cuando un archivo multimedia no se procesa correctamente. No hay evidencia de que la plataforma esté accediendo a galerías ajenas para publicar contenido, sino que utiliza imágenes locales del dispositivo del espectador para completar un espacio vacío que debería mostrar el video original.

Hasta el momento, Instagram no ha emitido una postura oficial sobre este fallo. No obstante, el caso pone sobre la mesa la importancia de revisar cómo la aplicación maneja la visualización de contenido incompleto, especialmente cuando se trata de elementos que pueden generar confusión sobre la privacidad y el consentimiento.