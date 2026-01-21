Horóscopo de Nana Calistar: 4 signos del zodiaco que sumará fortuna y dinero de cara al fin de semana en Acuario

La energía del signo de Acuario marca el cierre de la semana con movimientos positivos en temas de dinero, oportunidades y golpes de suerte. De acuerdo con el horóscopo de Nana Calistar, cuatro signos del zodiaco estarán especialmente favorecidos de cara al fin de semana, con posibilidades reales de ingresos extra, pagos pendientes o decisiones financieras acertadas.

Este periodo invita a confiar en la intuición, pero también a actuar con inteligencia. La fortuna aparece, pero no llega sola: requiere enfoque, orden y saber aprovechar el momento justo.

Los 4 signos que suman dinero y fortuna este fin de semana

Tauro

Tauro entra en una racha favorable para temas económicos. Puede recibir un pago atrasado, un bono o una propuesta que mejora su estabilidad financiera. Es buen momento para ahorrar y no gastar por impulso.

Leo

El dinero se mueve a favor de Leo gracias a contactos, recomendaciones o decisiones laborales recientes. Nana Calistar señala suerte en negocios y acuerdos, especialmente si se actúa con seguridad.

Escorpio

Escorpio recupera control financiero. Este fin de semana trae claridad para resolver deudas y oportunidades para aumentar ingresos. La intuición será clave para no cometer errores.

Acuario

El protagonista del momento. Acuario recibe energía de abundancia, con sorpresas económicas o soluciones inesperadas. Es un buen periodo para iniciar proyectos o aceptar propuestas nuevas.

Consejos para aprovechar la racha de abundancia en Acuario según Nana Calistar

Nana Calistar recomienda no contar el dinero antes de tenerlo y evitar compartir planes financieros con personas negativas. La energía está a favor, pero puede bloquearse con malas decisiones.

También sugiere agradecer lo que llega, ordenar cuentas y pensar a largo plazo. Este fin de semana no es para derrochar, sino para sembrar. La fortuna acompaña a quienes actúan con responsabilidad.

Aunque solo cuatro signos destacan, todos pueden beneficiarse si mantienen una actitud positiva y enfocada. La clave es saber leer las señales.