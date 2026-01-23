Joe Keery y la vida después de Steve Harrington

Reconocido mundialmente por su papel como Steve Harrington en Stranger Things, Joe Keery atraviesa una etapa de reinvención tras el cierre de la exitosa serie de Netflix.

Lejos de limitarse a su faceta actoral, el artista consolidó su proyección internacional en la música bajo el nombre de Djo, alcanzando un hito inesperado con su canción “End of Beginning”, que llegó al primer puesto global y rompió récords en plataformas como Spotify.

“End of beginning” alcanza el número 1

Aunque el tema fue lanzado originalmente en 2022, su impacto se multiplicó tras el final de la serie, superando los 2.000 millones de reproducciones y desplazando del número uno del Top 50 Global a figuras como Taylor Swift. Para Keery, el fenómeno excedió cualquier expectativa inicial. “Se siente como que la canción ha obtenido vida propia”, afirmó en una entrevista reciente.

El músico reconoce que Stranger Things influyó directamente en la visibilidad de su proyecto, pero subraya que el crecimiento de Djo respondió a una decisión consciente de apostar por la independencia artística. “Ya venía de un punto de privilegio importante porque estaba usando el dinero que ganaba en Stranger Things para alimentar mi proyecto musical”, explicó. Esa autonomía le permitió financiar grabaciones, giras y colaboraciones sin intermediarios ni contratos discográficos.

Desde el inicio, la libertad creativa fue una prioridad. “Nunca quise dinero por adelantado. Ser independiente es algo que valoré enormemente”, señaló. Esta postura le permitió experimentar sin restricciones: grabar mayormente en casa, elegir con quién trabajar y apostar por ideas poco convencionales, como incluir un coro infantil en “Back on You”. “Aprovecho la libertad de tener la propiedad y el control para la longevidad del proyecto”, sostuvo.

Greg Chow

El éxito viral de “End of Beginning” también se vio impulsado por su uso recurrente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se convirtió en banda sonora de despedidas de fin de año y cierres simbólicos. Aun así, Keery relativiza el peso de las cifras. “No sé si realmente se puede cuantificar cuántas veces se ha escuchado una canción. Hay temas clásicos que probablemente han sonado miles de millones de veces en la vida cotidiana”, reflexionó.

Fiel a una filosofía de constante exploración, el artista evita repetirse. “El objetivo es hacer algo diferente cada vez”, remarcó. Para él cada nuevo disco representa la oportunidad de ir más allá, descubrir enfoques sonoros inéditos y mantener viva la motivación creativa.

Steve Harrington será siempre parte de él

Aunque “End of Beginning” nunca formó parte de la banda sonora de Stranger Things, Keery admite que el impacto generacional del cierre de la serie marcó tanto a los actores como al público. “La conclusión no es solo el adiós a los personajes, sino una forma de decirle adiós a la juventud y a la inocencia. Eso es algo que todos vivimos”, expresó.

En una entrevista , el actor recordó cómo llegó al papel de Steve Harrington en el momento justo de su vida. Recién había dejado su trabajo como camarero para dedicarse por completo a la actuación cuando fue elegido para la serie. Su interpretación fue tan decisiva que los hermanos Duffer reescribieron parte del guion, permitiendo que el personaje evolucionara y evitara convertirse en una víctima temprana del Upside Down.

A lo largo de las temporadas, Steve pasó de ser el típico joven rebelde a un personaje complejo y entrañable. Keery asumió el desafío de interpretarlo durante casi una década, pese a que en la ficción solo transcurrieron cuatro años. Aunque siempre comprendió la esencia del personaje, reconoció que el paso del tiempo podía sentirse como “ser arrastrado hacia atrás”.

El éxito de Stranger Things transformó por completo su vida. Tras la escena en la que Steve lucha contra el demogorgon, Keery dejó de ser Joe para convertirse definitivamente en Steve Harrington a los ojos del público. La fama alcanzó niveles inesperados: desde millones de espectadores en el estreno hasta situaciones insólitas, como ser invitado a oficiar una boda de sus amigos vestido con el uniforme de Scoops Ahoy.

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Director Frank Darabont and Joe Keery as Steve Harrington behind the scenes of Stranger Things: Season 5. Cr. Andrew Cooper/Netflix © 2024 / Andrew Cooper

Sobre que opina de ser reconocido como Steve Harrington por muchos años más, esto respondió Keery: “Es un regalo, realmente, que lo haya hecho. Y hay una parte de mí que dice: “No, más que eso”. Pero no sé, estoy bien con eso. Si eso es todo, qué gran viaje ha sido. Pero creo que ahora me pone en un lugar de privilegio para poder buscar las cosas que me interesa hacer."

Paralelamente, el actor reflexionó sobre su faceta musical. Durante los años de la serie se sintió desconectado de sus amigos y de su banda Post Animal, lo que lo llevó a retomar su camino en solitario como Djo en 2019. Tras una gira mundial de ocho meses, aseguró que hoy atraviesa un periodo de reevaluación personal y creativa, convencido de que no tendrá que elegir entre la música y la actuación.

Lo que sigue para Keery

El final de Stranger Things coincide además con un momento de cambios personales. Keery confesó que aún procesa el cierre de esta etapa, marcada por una ruptura sentimental y el lanzamiento de un nuevo álbum. Su proyecto The Crux refleja ese cruce entre nostalgia y transformación, y anticipa nuevas giras en 2026, incluida Sudamérica y México.

Djo confirmó oficialmente su regreso a México como parte de su gira por Latinoamérica en 2026. El músico se presentará el 25 de marzo en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y el 27 de marzo en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara, con ambas fechas totalmente agotadas.

De cara al futuro, el artista busca mantener el control de su carrera y explorar tanto nuevos caminos musicales como oportunidades en el cine, entre ellas una comedia de terror junto a Liam Neeson. Para Keery, el fin de la serie no borra su importancia vital: es la historia de un joven que encontró, casi por azar, el papel que definiría su destino artístico.

Su próxima película, Alerta Extinción, llegará a los cines de México el 29 de enero, en ella interpreta a Travis, un joven arrastrado a una misión que escala hacia el caos tras la liberación de una amenaza biológica, en un relato donde la acción, la tensión y el humor conviven al límite.

Bajo el nombre de Djo, Joe Keery ha construido un sonido que fusiona synth pop, rock alternativo y una estética retro inspirada en los años setenta y ochenta, con sensibilidad contemporánea. Sus canciones no buscan el impacto inmediato del hit, sino una conexión más profunda y duradera, una propuesta que ha logrado trascender el fenómeno televisivo y posicionarlo como una de las figuras más versátiles de su generación tanto en la pantalla como en el escenario.

