Abuelita utiliza una "casita" de cartón para protegerse contra COVID-19

Feridia Rojas, es una enfermera retirada, de 82 años de edad y se ha hecho viral por salir a comprar cubierta de una singular “casita” cartón.

Regularmente la utiliza para hacer sus mandados que le quedan muy lejos de su hogar, asegura que la utiliza porque con ella se siente más segura.

“Si me llegan a llamar la atención porque estaba en la calle, argumentaría que es porque yo no tengo quien me haga los mandados, pero finalmente es como si estuviera en “casa”, argumentó la señora de la tercera edad a medios locales.

“Yo estoy en casa, ¿y tú?2, Es una de las frases que tiene la caja de la simpática mujer.

Relató para América TeVe Canal 41 que la caja se la regalaron en una farmacia y ella posteriormente la fue adaptando poniendo un techo como de una casa, ventanas y una puerta.

La mujer de origen cubano, vive sola pues sus hijas están en Estados Unidos. Al salir de su casa con la caja de cartón ella se siente más segura al estar consciente de que las personas de la tercera edad están más expuestas ante el COVID-19.