Cortes de cabello para niños que marcarán tendencia en 2026

Elegir el corte adecuado no solo mejora la imagen, también influye en la confianza del niño. Canva/Pinterest

El 2026 llegará con una fuerte apuesta por cortes de cabello para niños que combinan comodidad, estilo y versatilidad. Las nuevas tendencias buscan looks modernos que se adapten a la rutina escolar, actividades deportivas y eventos familiares, sin sacrificar practicidad ni personalidad.

Estilistas coinciden en que los cortes infantiles del próximo año estarán marcados por acabados naturales, texturas visibles y un mantenimiento sencillo.

Tres cortes de cabello para niños que dominarán la moda en 2026

Low Taper Fade natural

El Low Taper Fade natural será uno de los cortes más solicitados. Se caracteriza por un degradado suave en los laterales y la nuca, manteniendo el volumen natural en la parte superior.

Low Taper Fade natural. Pinterest Ampliar

A diferencia de fades más marcados, este estilo apuesta por una transición discreta, ideal para niños que buscan un look limpio sin verse demasiado formales. Es perfecto para todo tipo de cabello y permite peinarlo con facilidad, incluso sin productos.

Corte shag moderno

El corte shag moderno regresa con fuerza en 2026, adaptado al estilo infantil. Este look se distingue por capas ligeras, movimiento natural y un aire desenfadado.

Corte shag moderno. Pinterest Ampliar

Es una excelente opción para niños con cabello ondulado o lacio, ya que realza la textura sin necesidad de peinados complejos. Además, su crecimiento es armónico, lo que lo convierte en un corte práctico y duradero.

Crop texturizado

El crop texturizado será una de las tendencias más fuertes entre los cortes cortos. Presenta la parte superior ligeramente más larga, con textura marcada, y laterales más limpios.

Corte shag moderno. Pinterest Ampliar

Este estilo es ideal para niños activos, ya que requiere poco mantenimiento y conserva su forma durante más tiempo. Funciona muy bien tanto en cabello lacio como ligeramente ondulado.

¿Por qué estos cortes serán tendencia?

Los cortes de cabello para niños en 2026 priorizan naturalidad, comodidad y estilo. Padres y estilistas buscan opciones fáciles de mantener, pero con un toque moderno que permita a los niños expresar su personalidad.

Elegir el corte adecuado no solo mejora la imagen, también influye en la confianza del niño. Estas tendencias confirman que en 2026, menos rigidez y más autenticidad será la clave en la moda infantil.