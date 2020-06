Esta abuelita se ha hecho viral en redes sociales por su noble corazón, al donar unos productos agricolas para aquellas personas que cumplen aislamiento por la pandemia del coronavirus.

El hecho ocurrió por la tarde del domingo 17 de mayo en el comedor popular de Pimpingos, región Cajamarca en Perú.

Nadie se imaginaba la acción que iba a tener la humilde campesina en sus hombros cargaba dos alforjas que muy generosa fue a donar / Municipalidad Distrital de Pimpingos 2019- 2022

También te puede interesar: Pareja canta en la calle para comprar leche a su bebé ante crisis por COVID



Nadie se imaginaba la acción que iba a tener la humilde campesina Albertina Flores Gonzales, en sus hombros cargaba dos alforjas que muy generosa fue a donar de su cultivo a las personas que se encuentran en ese sitio cumpliendo su aislamiento.

Al momento de donar el producto, doña Albertina dijo las siguientes palabras: "Aquí les traigo alguna cosita". Al parecer abuelita fue recibida por una de las colaboradoras voluntarias del comedor al ver la acción todas quedaron sorprendidas.

Ella es Albertina Flores Gonzales, la campesina que tiene un noble corazón / Municipalidad Distrital de Pimpingos 2019- 2022

Finalmente la abuelita dijo: "Disculpen que no traiga más, pero vengo caminando".

La historia fue dada a conocer por un trabajador de la Municipalidad Distrital de Pimpongos expresando también su sentir ante el noble acto de la mujer de la tercera edad.

“Este caso me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada.”

También te puede interesar: A sus casi 80 años un abuelito se vuelve youtuber en la cuarentena

Los colaboradores prometieron visitar a Doña Albertina y una semana después cumplieron su palabra, le llevaron comida y dinero que fue enviado desde Lima por una persona anónima que se conmovió con la historia.

Finalmente el trabajador concluyó la historia con un mensaje conmovedor para la humilde campesina.

También te puede interesar: Policías le preparan la cena a una abuelita que estaba sola en casa

“Esta es la historia de doña Albertina, ejemplo de lucha, esfuerzo y sacrificio. Que Dios la bendiga y proteja por siempre. Porque estas acciones parten el alma y dejan sin palabras.”

Con información de La República