Paseo Nocturno de Navidad en CDMX 2025: Fecha, ruta, horarios y cómo conseguir una bici gratis
La CDMX cierra el año con un recorrido de 22 kilómetros por Reforma y el Zócalo
La Ciudad de México ya tiene listo su último Paseo Nocturno de la temporada decembrina. Ciclistas, patinadores, peatones y familias enteras están invitados a unirse a este recorrido de 22 kilómetros para disfrutar las luces de Navidad que iluminan la capital.
Ruta del paseo nocturno navideño en CDMX
El recorrido comenzará en la Fuente de Petróleos para avanzar sobre Paseo de la Reforma; seguirá por la Avenida Juárez, cruzará por la calle 5 de Febrero y continuará por José María Izazaga hasta terminar en la Plaza de la Constitución.
Puntos emblemáticos del recorrido
Mientras andas sobre dos ruedas, podrás disfrutar de la iluminación en los monumentos más importantes de la capital:
- La Diana Cazadora.
- El Ángel de la Independencia.
- La Glorieta del Ahuehuete.
- El Caballito.
- La Glorieta de las Mujeres que Luchan.
- El Palacio de Bellas Artes.
¿Cuándo y a qué hora es el paseo nocturno?
La cita es este próximo 20 de diciembre. El evento arrancará oficialmente a las 7 de la noche y terminará a las 11 p.m., dándote tiempo suficiente para recorrer todo el trayecto a tu ritmo.
Actividades y servicios gratis
Además del paseo, habrá varios servicios para los asistentes:
- Sanitarios y servicios médicos de emergencia.
- Apoyo mecánico para bicicletas.
- Préstamo de bicis por parte del Instituto de la Juventud (INJUVE).
- Actividades culturales, música en vivo y una carpa de pláticas.
- Baile temático de Navidad.
Este paseo nocturno forma parte de la cartelera de actividades que el Gobierno de la CDMX anunció para cerrar el año, la cual incluye desde villas navideñas hasta la fiesta de música electrónica para recibir el 2026.