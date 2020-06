Pérdida de 1 millón 800 mil empleos hacia el tercer trimestre: Manpower

Hacia el tercer semestre del presente año la pérdida de empleos formales acumulados desde que inició la pandemia derivada de la presencia del COVID-19 en nuestro país será cercana a los dos millones, pronosticó la presidenta de Manpower Group Latinoamérica, Mónica Flores Barragán.

“En total acumulado a septiembre calculamos un millón 872 mil que se pierden, en el inter se irpan creando otros pero me parece que quizás se crearán al final algunos tantos de tal manera que sin tener una cifra muy certera tendremos una pérdida de empleos neta al final del año quizá menor a un millón 800 mil porque se van a ir recuperando algunos”, dijo la presidenta de Manpower Group Latinoamérica.

Al presentar los resultados de la encuesta “Expectativas de Empleo” por parte de la empresa ManPower Group, la presidenta de esta organización en Latinoamérica señaló que los sectores más golpeados por el desempleo serán el de servicios, construcción, turismo, hotelería, bienes raíces, algunas manufacturas y los menos afectados el financiero, la agricultura y pesca, aunque también hubo sectores que aun con la cuarentena tuvieron crecimiento como todo los relacionados con tecnología y comunicación, e-commerce, salud, alimentos, retail y farmacéuticas, de paso advirtió que la única manera de generar y recuperar los empleos perdidos es a través de la inversión.

“La única manera de generar empleo formal es a través de la inversión no es por decreto no es una ley no es un buen deseo no así se crea el empleo formal y para atraer la inversión debemos de ser atractivos con lo que siempre hemos comentado, certeza jurídica, estado de Derecho incentivos para que los capitales se queden en nuestro país y no se vayan a otro lado, muy atractivos en términos de inversión extranjera eso es lo que tenemos que promover”, enfatizó la ejecutiva de Manpower Group.