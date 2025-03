Rafa Márquez quiere entrenar al Barcelona

Un histórico del fútbol mexicano como Rafael Márquez, compartió su deseo de ser técnico del Barcelona en un futuro, ya que ahí tiene las puertas abiertas, pero para eso aún necesita de mucha preparación.

“Ahora que estuve como directivo en Atlas me estaba mordiendo la lengua en los entrenamientos porque yo siempre era de dirigir dentro de la cancha, de ordenar, de alentar, de regañar, yo la verdad me siento más entrenador, como dirigente quizá es un poco aburrido para mi carácter. Ojalá algún día (sea técnico del Barcelona), para eso hay que trabajar muchísimo, prepararse muy bien, sería un sueño hecho realidad. Ahora hay que trabajar duro para tener esa experiencia y prepararnos bien para tener esa oportunidad de llegar a un equipo como el Barcelona”, indicó el mexicano a Fox Sports.

Por otra parte el Kaiser reiteró cuál es el mal del fútbol mexicano para que no logre ser una liga de élite.

"Yo creo que ya lo sabemos todos, el fútbol mexicano sí se maneja mal, quizá no ha avanzado como tendría que avanzar, otras ligas como la MLS no sé si ya nos pasó, o está por pasarnos. Y lamentablemente si está muy mal manejado. Hay que imitar lo que hacen las ligas más importantes del mundo y no veo que esas ligas tengan torneos cortos, porque esta es una decisión que tomaron a beneficio de los duelos de los clubes, porque hay más beneficio económico que deportivo".

Finalmente Rafa compartió que solo se quedó con una espina en su carrera como futbolista, que fue el no poder hacer más con la Selección Mexicana al no llegar al quinto partido.